Demirören’den Cumhuriyet gazetesine tazminat davası

Demirören Holding, Ziraat Bankası’ndan alınan krediye karşılık ipotek ettirilip daha sonra bankaya devredilen golf arazisinin yeniden holdinge kiralandığını yazan Cumhuriyet gazetesine 3 kuruş değerinde tazminat davası açtı. Holdingin açıklamasında, haberin ‘dedikodular’ üzerine kaleme alındığı, ‘habercilik etiğinden uzak’ olduğu savunularak Cumhuriyet’in kaynağını açıklaması talep edildi. Açıklamada, “Dedikodular üzerinden kaleme alınan ve manipülasyon amaçlı olduğu belli olan sözde haber Cumhuriyet Gazetesi’nin tarihine kara bir leke olarak geçmiştir. Bankacılık Kanunu kapsamında müşteri sırrına giren birtakım hususların gerçekmiş gibi kaleme alınarak sözde habere konu edilmesi hukuka açıkça aykırılık teşkil etmektedir. Dolayısıyla Cumhuriyet Gazetesi manipülasyonun kaynağını açıklamalıdır" denildi.

"Açıkça bir itibar suikastı yapılmak istenmiştir"

Demirören Holding'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Bahsi geçen sözde haberde hiçbir araştırma yapılmadan gerçek dışı niteleme ve değerlendirmelere gidilerek; olayın aslıyla ilgili bilgi sahibi olmayan okuyucuları yönlendirecek ifadelere yer verilmiştir. Olumsuz bir algı oluşturma çabası olduğu görülen sözde haberin bir karalama kampanyasının parçası olduğu tüm kamuoyunun malumudur. Sözde haberle açıkça bir itibar suikastı yapılmak istenmiştir."