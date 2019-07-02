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Demir, "Hedefim olimpiyat şampiyonluğu"

Yeteneğiyle dikkat çeken Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Kulübü’nün genç güreşçisi Yusuf Demir, olimpiyat yolunda başarı merdivenlerini adım adım tırmanıyor.

02 Temmuz 2019 Salı 13:04
Demir, "Hedefim olimpiyat şampiyonluğu"

Yeteneğiyle dikkat çeken Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Kulübü’nün genç güreşçisi Yusuf Demir, olimpiyat yolunda başarı merdivenlerini adım adım tırmanıyor.


Güreş branşı alt yapısına yaptığı yatırımlar ile yeni Avrupa, Dünya ve Olimpiyat şampiyonları yetiştirme yolunda ilerleyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Kulübü, altyapıdan başarılı sporcular yetiştirmeye devam ediyor. Bu doğrultuda güreş branşının öne çıkan yetenekli sporcusu 17 yaşındaki Yusuf Demir başarı merdivenlerini emin adımlar ile tırmanıyor. Güreşe 2015 yılında başlayan Yusuf Demir, ortaokulda iken arkadaşlarından görerek ata sporuna merak saldığını dile getirdi. Beden eğitimi hocasının da derste güreşe yeteneğinin keşfetmesi üzerine kendisini Kağıtspor’a yönlendirdiği söyleyen Demir, “Güreşe Mustafa Şenol hocamın yanında Kağıtspor’un Çayırova şubesinde başladım. İlk yılımda Türkiye Şampiyonu olmayı başardım” dedi.


Güreşteki ilk yılında 2015 Türkiye Şampiyonu olduğunu ifade eden Demir,“2016 Türkiye 3. 2018’de Yıldızlar Türkiye 2. , son olarak bu sene 2019 Türkiye Şampiyonu oldum. Bunun haricinde Balkan Şampiyonalarında Şampiyonluk ve ikinciliklerim bulunuyor. Ama hiçbir başları beni tatmin etmez en yüksek noktaya çıkana kadar çalışmaya devam edeceğim” diye konuştu.


Hedefinin her sporcu gibi Avrupa ve Dünya şampiyonaları ve en önemlisi olimpiyatlarda derece elde etmek olduğunu dile getiren Demir, “Kağıtspor’un Çayırova’daki spor salonunda çalışmalarıma devam ediyorum. Güreş ve sporun her dalında başarılı olabilmek için düzenli ve iyi çalışma gerekir. Biz de çalışmalarımıza ara vermeden devam ediyoruz”diyerek hedefine ulaşmak için düzenli olarak antrenmanlarına devam etiğini ifade etti.


Yusuf’un güreşe başladığı ilk yıllarda yeteneği ile dikkat çektiğini belirten Büyükşehir Kağıtspor güreş antrenörü Mustafa Şenol ise, “Yusuf ilk senesinde Türkiye Şampiyonu olduğunda biz ondaki cevheri gördük. Onunla daha da yakından ilgilendik. Güreşe başladığı ilk senede böyle bir başarı elde etmesi gerçekten çok önemli. Bu sene Avrupa Şampiyonası’nda yaşadığı talihsizlik nedeniyle başarılı olamadı ama daha yaşı çok genç, hedeflerimiz yüksek. İnşallah çok başarılı bir sporcu olacak ve olimpiyatlarda bizi temsil edecek” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 02 Temmuz 2019 Salı 13:04
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