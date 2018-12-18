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Deklanşörlere fair play için basılacak

TMOK'un Bornova Belediyesi ile iş birliği içinde düzenlediği "1. Dünya Fair Play Fotoğraf Yarışması"nın başvuruları, 30 Haziran 2019'a kadar devam edecek

18 Aralık 2018 Salı 14:14
Deklanşörlere fair play için basılacak

İZMİR (AA) - Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinin (TMOK) Bornova Belediyesi ile iş birliği içinde fair play olgusunu yaygınlaştırmak amacıyla düzenlediği "1. Dünya Fair Play Fotoğraf Yarışması"nın başvuruları, 30 Haziran 2019'a kadar devam edecek.

Bornova Atatürk Spor Kompleksi'nde yarışma için düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Fair Play Komisyonu Başkanı Erdoğan Arıpınar, Türkiye'nin "Dünya Fair Play Fotoğraf Yarışması" ile bu alanda bir ilki gerçekleştirdiğini söyledi.

Yarışma ile foto muhabirlerinin fair play'e yönelmelerini istediklerini kaydeden Arıpınar, "Kuralları tespit ederken '2018 senesi içinde çekilen fotoğraf' demiştik ama yanlış yapmışız. O nedenle eskiden ödül kazanmamış ama çok kıymetli eserler gün yüzüne çıksın diye karar aldık. Onun için yarışma 2019 Haziran sonunda bitecek. Ekim ayında da büyük jüri toplanarak dereceye girenleri açıklayacak." diye konuştu.

Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila da İzmir'in Türkiye'nin umudu olduğunu ve İzmirlilerin fair play konusunda daha duyarlı olması gerektiğini söyledi. Atila, yarışmadan çıkacak hikayelerin dünyanın her yerinde insanlar için farklı bakış açıları kazandıracağını belirterek, "Moralsiz toplumlara moral vereceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.


- Yarışma


Her fotoğrafçının en fazla 3 fotoğrafla katılabileceği yarışmada katılımcılar eserlerini 30 Haziran 2019'a kadar "[email protected]" mail adresine gönderebilecek.

Yarışmada birincilik ödülü 4 bin lira, ikincilik ödülü 2 bin, üçüncülük ödülü bin lira olacak. Ayrıca mansiyon alacak 5 esere de 400'er lira para ödülü verilecek.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 14:14
  1. fair play
  2. fotoğraf
  3. yarışma

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