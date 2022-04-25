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Aktüel Datça açıklarında sürüklenen lastik bottaki düzensiz göçmenler kurtarıldı
Aktüel

Datça açıklarında sürüklenen lastik bottaki düzensiz göçmenler kurtarıldı

Muğla'da arızalanıp sürüklenen lastik bottaki 10 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Yeniakit Publisher
2022-04-25 20:40:00 -
Datça açıklarında sürüklenen lastik bottaki düzensiz göçmenler kurtarıldı

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında arızalanıp sürüklenen lastik bottaki 10 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Datça açıklarında, içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu bir lastik botun arızalanıp sürüklendiği ihbarının alınması üzerine bölgeye intikal etti.

Ekipler, lastik bottaki 10 düzensiz göçmeni Sahil Güvenlik botuna alarak kurtardı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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