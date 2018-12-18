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Darüşşafaka Tekfen'in konuğu Zalgiris

- Yeşil-siyahlı takım, THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında yarın Litvanya temsilcisi Zalgiris ile karşılaşacak

18 Aralık 2018 Salı 09:39
Darüşşafaka Tekfen'in konuğu Zalgiris


İSTANBUL (AA) - Darüşşafaka Tekfen Erkek Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi'nin 13. haftasında yarın Litvanya'nın Zalgiris ekibini konuk edecek.

Volkswagen Arena'daki karşılaşma, saat 20.15'te yapılacak.

Bu sezon istediği sonuçları alamayan Darüşşafaka Tekfen, THY Avrupa Ligi'nde ikinci galibiyeti için sahaya çıkacak. Ligde 11 yenilgisi olan yeşil-siyahlı takım, son sırada bulunuyor.

Zalgiris ise 5 galibiyet ve 7 mağlubiyetle 10. sırada yer alıyor.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 18 Aralık 2018 Salı 09:39
  1. Basketbol
  2. darüşşafaka tekfen
  3. THY Avrupa Ligi
  4. Zalgiris

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