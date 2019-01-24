“Darbenin hiçbir meşruiyeti yok! Ya sen kimsin?”

yeniakit.com.tr Akit TV’de Fatin Dağıstanlı’nun sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlara gelen Manşetlerin Dili programında, Venezuela’da küresel eşkıya ABD’nin desteğiyle yapılmaya çalışılan darbe girişimi konuşuldu.

Programın moderatörü Fatin Dağıstanlı’nın, Cumhuriyet’in bugün birinci sayfadan verdiği, Venezuela Ulusal Meclisi Başkanı Juan Guaido’nun kendisini başkan ilan ettiği yönündeki haberi yorumlayan Ali İhsan Karahasanoğlu, komik darbe girişimine dair şunları söyledi:

“Tamamen tiyatro”

“Yani şu komikliğe bakın ki, bir ülkede daha bir yıl bile olmamış, seçimler yapılmış, adam yüzde 67 oy almış, seçilmiş. Şimdi, Ulusal Meclis’in bilmem başkanı çıkmış diyormuş ki, ‘Ben Başkanım artık. Ben indirdim Maduro’yu’ falan filan... Trump, hemen, anında biz yeni başkanı tanıdık diye tweet atıyor, veyahut da resmi açıklamalar yapıyorlar. Tamemen bir tiyatro, tamamen bir komedi olarak hatıralarında kalsın, hafızalarında kalsın vatandaşların. Çünkü aynısı, Türkiye’de de tekrarlanabilir.

“Hiçbir meşruiyeti yok”

Bir meşruiyeti var mı? Hiçbir meşruiyeti, hiçbir akla yatkın bir izahı yok. Bir adam, Ben başkanım artık, bu adamı yolladım diyor. Ya sen kimsin?

“Yani Kılıçdaroğlu çıkacak...”

Yani Türkiye’de şimdi Kemal Kılıçdaroğlu çıkacak meydana diyecek ki, ‘Bundan sonra devlet başkanı benim, yemini de yapıyorum. Tayyip Erdoğan devrilmiştir.’”