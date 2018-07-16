Darbedestekçilerine dokunulmadı!

Şehitlerimize hakaret eden Nurşen Mazıcı, Itır Esen gibi isimlerin yanı sıra darbe gecesi FETÖ’cü hainlere destek veren, Levent Üzümcü, Özge Özpirinçi, Berna Laçin, Demet Sağıroğlu ve Sıla gibi isimler ya hakim karşısına çıkartılmadı çıksa bile hak ettikleri cezaya çarptırılmadı.

DARBE YANINDA YER ALDILAR

15 Temmuz akşamı dahil olmak üzere sonraki süreçte, darbecilerin yanında yer alan ve şehitlerimize hakaret eden isimlerin yaptıkları adeta yanlarına kâr kaldı. HDP Milletvekili Ahmet Şık, “Camilerden yükselen ezanlara, selalara, sokaklardaki tekbir seslerine bakılırsa gecenin özeti: Sonu şeriatla biten darbe girişimi” diyerek FETÖ’cülerin akamete uğramasını hazmedemedi. Milli iradeye karşı ilk darbe girişimi olan Gezi parkı eylemlerinin en ön safında yer alan Levent Üzümcü, 15 Temmuz akşamı da FETÖ’cülerle adeta senkronize hareket etti. Darbe akşamı bir yazı paylaşan Üzümcü, “Satır satır oku ve sela neden okunuyor anla” diyerek halkın sokağa çıkmamasını istedi.

HALKI ENGELLEDİLER

Her fırsatta milli ve manevi değerlere saldıran Berna Laçin de, “Büyük söz dinleyin, evinize gidin. Biz bu filmi daha önce de gördük. Evinizde oturun. Bu darbe girişimi kime karşıydı o bile belli değil” diyerek adeta darbecileri akladı. Özge Özpirinççi ise, “Ben 86 doğumluyum. Darbe görmedim, dinledim, filmlerini izledim. Bildiğim ve gördüğüm kadarıyla kendiniz ve ülkeniz için yapacağınız en güvenli hareket evinizde kalmak. Ailenizle, sevdiklerinizle evinizde kalın. Lütfen sokaklara çıkmayın. Galeyana gelmeyin!” dedi. Demet Sağıroğlu da, “Sakın sokağa çıkmayın. Demokrasi için zamanında sokağa çıkmayın diyenler sizi sokağa çağırıyor. Kanmayın dostlarım” diyerek darbecilere karşı sokağa çıkan halkı engellemeye çalıştı.

BEDELİNİ ÖDEMEDİLER

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurşen Mazıcı da, 15 Temmuz sonrası katıldığı bir TV programında, “248 kişi öldürüldü, ben şehit demiyorum” sözleriyle FETÖ’cü alçakların kurşunlarına karşı bedenlerini siper eden kahraman vatandaşlarımıza hakaretler savurdu. Manken Itır Esen de 15 Temmuzun 1. yıl dönümünde, “15 Temmuz şehitler gününü kutlamak adına sabahında regl oldum. Günü şehitlerimizin kanlarını temsilen kanayarak kutluyorum” paylaşımında bulanarak şehitlerimize hakaret etmişti. Esen bu paylaşımından dolayı yargılanmış ve skandal bir kararla beraat etmişti.