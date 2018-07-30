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Dame N'Doye'ydan gol şov!

Trabzonspor'da forma giydiği sürece eleştirilerin hedefinde olan N'Doye, yeni takımı Kopenhag'ın Aalborg ile oynadığı maçta 3 gol birden atarak galibiyette büyük rol oynadı.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 07:44
Dame N'Doye'ydan gol şov!

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da forma giydiği sürede sürekli eleştirilen isimlerin başında gelen Senegalli forvet Dame N'Doye eyni takımına çabuk uyum sağladı.

Danimarka Süper Ligi'nin 3. hafta mücadelesinde Kopenhag, sahasında Aalborg ile karşı karşıya geldi. Mücadeleye damga vuran eski Trabzonlu N'Doye oldu.

33 yaşındaki futbolcu, 6, 15 ve 22. dakikada bulduğu gollerle hat-trick yaptı ve takımı sahadan 4-0'la ayrılırken galibiyetin baş mimarlarından biri oldu.

Geçtiğimiz sezon golcü futbolcu Süper Lig'de 24 maça çıktı ve 5 gol,5 asistlik performansa imza attı.

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2018 Pazartesi 07:44
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