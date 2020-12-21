Dağda elleri ve ayakları bağlı halde bulundular

Malatya'da iki arkadaş, husumetli oldukları kişi tarafından elleri ve ayaklarından bağlanarak bir dağın yamacına bırakıldı. Cumartesi gününden beri elleri ve ayaklarından bağlı olan iki kişi, hayvanlarını otlatan çoban tarafından bulundu.

İddiaya göre, Malatya'da Bulgurlu mahallesinde Uğur K. ile Muzaffer G. cumartesi günü öğle saatlerinde husumetli oldukları Mehmet A. ile karşılaştı. Mehmet A., yan yana bulunan 2 arkadaşı önce darp etti sonra aracına bindirip, Bulgurlu mahallesinde dağa götürdü.

Uğur K. ile Muzaffer G.'nin ellerini ve ayaklarını bağlayan Mehmet A., iki kişiyi dağın yamacına bırakarak bölgeden uzaklaştı.