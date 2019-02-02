Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: "Günümüzde hiçbir il, bölge hatta ülke, sadece kendi kaynaklarıyla hedefine ulaşamaz. Küresel ekonomide 'sadece kendi yağıyla kavrulma dönemi' bitmiştir."

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