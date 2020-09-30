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Ekonomi Cumhurbaşkanı kararıyla Türk lirası mevduat hesaplarından alınan vergi oranı düşürüldü. 1 yıldan uzun vadeli mevduat hesaplarında oran sıfırlandı.
Ekonomi

Cumhurbaşkanı kararıyla Türk lirası mevduat hesaplarından alınan vergi oranı düşürüldü. 1 yıldan uzun vadeli mevduat hesaplarında oran sıfırlandı.

Yeniakit Publisher
2020-09-30 08:47:19 -
Cumhurbaşkanı kararıyla Türk lirası mevduat hesaplarından alınan vergi oranı düşürüldü. 1 yıldan uzun vadeli mevduat hesaplarında oran sıfırlandı.
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