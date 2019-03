Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kılıçdaroğlu’na sert tepki: Adam hala YPG’yi PYD’yi savunuyor

Sancaktepe’de düzenlenen mitingde halka seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun, "Türkiye’nin beka sorunu yok, ABD’nin desteklediği teröristler bize saldırmaz" açıklamasına sert tepki göstererek, "Adam hala YPG’yi PYD’yi savunuyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sancaktepe’de düzenlenen mitingde vatandaşlara seslendi. Mitinge Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yanı sıra İBB Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, Sancaktepe Belediye Başkanı ve AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem, AK Parti Sancaktepe Belediye Başkan Adayı Av. Şeyma Döğücü ve birçok vatandaş katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan coşkulu kalabalığı seslenerek, "Şu coşkunuz 31 Mart’ın müjdesini veriyor. Sancaktepemize çok ciddi yatırımlar yaptık. Sancaktepe neydi bugün ne oldu. Bütün bunlar bir azmin kararlılığın neticesidir. Yola çıkarken bir şey söyledik.Eğitim, sağlık, adalet, emniyetle yürüyeceğiz dedik. Ulaşımı bunun üzerine, enerjiyi bunun üzerine, turizmi dış politikayı bunun üzerine bina ettik. Bugünlere geldik. İstanbul’da CHP’nin adayı var ya çıkmış diyor ki; ’AK Partili belediyelerde kültür merkezi yok , kreş yok’. İstanbul’da bir aday tanıtımı yapmak istediniz. Nerde yaptınız Haliç Kongre Merkezi’nde. Bir tane kongre merkeziniz olsa giderdiniz orada yapardınız. Niye demek sizde yok. Karşımda Recep Tayyip Erdoğan kongre merkezi var. Bay Kemal bunları bilmez, gönderdiği belediye başkan adayları hiç bilmez" dedi.

Eğitimde Sancaktepe’de çok önemli hizmetler yaptıklarını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Derslik sayımızı 2805’e çıkardık. Bire iki katladık. Okul sayımızı 181’e çıkardık. Sınıflardaki öğrenci sayımızı 30’a 20 ’ye düşürdük. Biz ne dediysek onu yaptık. CHP’nin böyle bir derdi var mı? CHP demek Çöp demek, çukur demek , çamur demek. Şimdi İzmir adayımızın dediği gibi çarpık yapılaşma demek. 4 Ç. İstanbul’da çöp dağları, çukur var mıydı? Her taraf çamur deryasıydı. Çöp dağlarını, çukurlar yok ettik mi? Su yoktu. Buralara suyu getirdik mi? Su kuyrukların hatırlayın şimdi böyle bir durum var mı temizledik mi hava kirliliği var mıydı ? 94’te e 50 bin eve doğalgaz gidiyordu . Ben cezaevine girerken 1 milyon 250 bin eve doğalgazı getirmiştik. Şimdi 6 milyon 500 bin eve doğalgaz gidiyor. Bay Kemal bunları bilmez. Kağıthane’ye Kağıttepe diyen bir adamdır. Tanımaz İstanbul’du. Dün buraya gelmiş. Salon toplantısı yapmış. Neymiş adayı burayı çok iyi biliyormuş. Tanısa ne yazar tanımasa ne yazar. Bizim adayımız burada belediye başkan yardımcılığı yaptı. Partimizin İstanbul İl Başkanlığı’nda yıllardır kadın kolları başkanlığı yaptı. İşte kadın eli diyoruz. Şeyma Kardeşimizi burada aday gösterdik.Şeyma Kardeşimiz siyasetin içinde pişmiş olan bundan böyle Sancaktepe’de sizlere başkan olarak hizmetinizde bulunacak. .Bir tarafta Cumhurbaşkanınız Tayyip Erdoğan, diğer tarafta büyükşehir belediye başkanınız Binali Yıldırım bey , Sancaktepe’de Şeyma Döğücü sizlere üçlü olarak bu hizmeti vermeye devam edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ardından Sancaktepe Belediye Başkanı ve AK Parti Ataşehir Belediye Başkan Adayı İsmail Erdem’i de yanına çağırarak, "Marifet iltifata tabidir. 400 yataklı devlet hastanemiz yaptık mı? Hizmetinizde mi? Yeterli bulmadık. Size Anadolu yakasının en büyük şehir hastanesini kuruyoruz burada. 3 bin yataklı şehir hastanesini buruya Sancaktepe’ye kuruyoruz" dedi.







"Adam hala YPG’yi PYD’yi savunuyor, bu adam şu anda terör örgütleriyle beraber değil mi?"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu iyi tanımak gerektiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun SSK Genel Müdürlüğü dönemini hatırlatarak, "Bay Kemal’i iyi tanımak lazım onun yalancılığı yargıyla müsecceldir. O zaman sen niye vardın. Ne iş yaparsın" dedi.

"Sağlıklı bir hayat için AK Parti" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İlçemizde tapu sorununu yüzde 95 oranda çözdük mü? Toplam 3163 parselde 5744 Sancaktepeli’nin tapularını teslim ettik. Kartal’da yaşadığımızı diğer yerlerde yaşayabiliriz değil mi ? Tedbirleri almamız lazım. 245 bin 153 konut ve iş yerini yıkımını yaptık. Ne olur bize yardımcı olun kiranızı her şeyini veriyoruz, vereceğiz. Bir milyar 440 milyon liralık kira yardımı yaptı. Yeter ki bu evler boşaltın biz de o evleri yıkalım. gönüllülük esasıyla. Yıkıp sağlam konutlara halkımızı taşıyalım" dedi. Ataşehir’e İsmail Erdem’i aday gösterdiklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İki dönem belediye başkanlık tecrübesiyle aday gösterdik. Ataşehir bir soygun yeri oldu. Her türlü alavere, dalavere yalan her şey var. Bay Kemalde yalan var. Bana aileme iftira attı mı yargıya götürdüm sadece Man adası yalanı var ya, sadece oradan Bay Kemal’den adası yalanı 2, 5 milyon kazandım. Henüz parayı almadım. Mahkeme kararını verdi. Bunun için bir sandık kurdular. CHP’li milletvekilleri her ay maaşlarından beş bin lira veriyorlar. Bu parayı tahsil ettiğimiz anda Mehmetçik Vakfı’na vereceğim " dedi. CHP Lideri’nin "Türkiye’nin beka sorunu yok, ABD’nin desteklediği teröristler bize saldırmaz" açıklamalarına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yani Türkiye’nin beka sorunu yokmuş. Adam hala YPG’yi PYD’yi savunuyor. Yani oradan füzeler attılar, bizim insanlarımız şehit oldu. Adam hala bunları kabullenmiyor. Niye? Bu adam şu anda terör örgütleriyle beraber değil mi?" dedi.







"Sen Kürdistan’ı çok seviyorsan Kürdistan Kuzey Irak’ta. Haydi defol oraya git"

HDP’lilerin açıklamalarını kalabalığa dinleten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye’de Kürdistan diye bir bölge var mı? Türkiye’de Doğu Anadolu Bölgesi var, Güneydoğu Anadolu Bölgesi var, Karadeniz Bölgesi var, Akdeniz Bölgesi var, Orta Anadolu Bölgesi var, Ege Bölgesi var, Marmara Bölgesi var. Ha bu adam o partiye eş başkan. Sen Kürdistan’ı çok seviyorsan Kürdistan Kuzey Irak’ta. Haydi defol oraya git. Kürt kardeşlerime de sesleniyorum. Gelin bu oyunu bozalım. Kardeşlerim diyorum. Çünkü, Kürt de benim kardeşim. Lazı Boşnak’ı hepsi benim kardeşim. Yaradılanı yaradandan ötürü sevdik çünkü. Gelin bunlarla beraber olmayın. Bay Kemal bunlarla bay Kemal bunlarla kol kola geziyor. CHP, HDP, sözde İYİ Parti, bunlar hep beraber dörtlü çete" dedi.







"Bay Kemal bunlar yokluk kuyruğu değil varlık kuyruğu"

Tanzim satış yerlerine de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bir anda fiyatları yarı yarıya indirdik mi? Bay Kemal diyor ki kuyruklar oluşmaya başladı. Bay Kemal bunlar yokluk kuyruğu değil varlık kuyruğu. Senin genel müdürlüğü zamanında hastanelerde sırada bekleyen hastaları gördük. Ölüler rehine alınıyordu. Bunları yaşadık. Ne zaman Bay Kemal’in genel müdür olduğu zaman. Buna bir koyun teslim edin kaybeder gelir. 9 kere seçim kaybetti koltuğu bırakmıyor. Dünyanın hiçbir yerinde yok . Sayın Baykal’ı da öyle aldattı. Yokum dedi ertesi gün adaylığını açıkladı" dedi.