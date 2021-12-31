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Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı: Yüzde 22,4’ü geri kazandık!
Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı: Yüzde 22,4’ü geri kazandık!

“Türkiye’yi hedeflerine ulaştırmak için her yıl olduğu gibi 2021 yılında da durmadık” paylaşımı yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Yola devam dedik, gece gündüz çalıştık.” ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-31 23:38:00 - 2021-12-31 23:42:10
Cumhurbaşkanı Erdoğan paylaştı: Yüzde 22,4’ü geri kazandık!

 YENİ AKİT / ANKARA 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından, “2021 yılında neler mi yaptık… İsterseniz şöyle bir özet geçelim” ifadelerini kullanarak bir dizi paylaşım yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda, “Ülkemizde atık yönetimini etkin bir biçimde sağlamak amacıyla Türkiye Çevre Ajansı’nı kurduk.

Ücretli poşet uygulamasıyla 354 bin ton plastik atığın oluşumunu engelledik. Bu sayede plastik ham madde ithalini önleyerek yaklaşık 2,44 milyar lira tasarruf sağladık.

54 bin kurum ve kuruluş binasında sıfır atık yönetim sistemini hayata geçirdik. Böylece %13 olan geri kazanım oranımızı %22,4’e yükselttik.” ifadelerini kullanarak çevre duyarlılığını bir kez daha ortaya koydu.

 

 

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