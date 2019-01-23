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Cübbeli Ahmet Hoca: Bazı cenazeler vardır ki...

Cübbeli Ahmet Hoca, Seyyid Tahir Özışık'ın vefatı dolayısıyla bir taziye mesajı yayımladı.

23 Ocak 2019 Çarşamba 23:44
Cübbeli Ahmet Hoca: Bazı cenazeler vardır ki...

Cübbeli Ahmet Hoca, İnternethaber Yayın Grubu'nun sahibi Hadi Özışık'ın babası Seyyid Tahir Özışık'ın vefatının ardından bir taziye mesajı yayınladı.

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, İnternethaber Yayın Grubu Başkanı Hadi Özışık'ın babası emekli imam Seyyid Tahir Özışık'ın vefatının ardından bir taziye mesajı yayınladı. Ünlü, kişisel internet sitesinden yayınlanan videosunda Seyyid Tahir Özışık'ın Abdülkâdir Geylânî Hazretleri'nin torunlarından olmasına ve medrese tahsili yapmış büyük bir alim olmasına vurgu yaptı.

"Bazı cenazeler vardır ki"

"Bazı Cenazeler Vardı ki...": Ardından vefat etmeden önce Abdülkâdir Geylânî Hazretlerinin Seyyid Tahir özışık'ı ziyaret etmesine dikkat çeken Ünlü, şu sözlerle açıklamasına devam etti;

"Bazı cenazeler vardır ki kendilerine iştirak edenlere şefaat ederler. Umarız ki bu hocamız inşallah cenaze namazında hazır bulunanalara şefaat edecek mertebededir. Zaten uyanıkken bu kerameti gördüğüne göre. Rabbim derecesini ali eylesin. Geride bıraktığı Özışık ailesine sabır versin ve onun yolunu sürdürmelerini nasip eylesin. Mühim olan neslin devamından çok yolun devamıdır. Bu büyüklerin, seyyidelerin, alimlerin salah ve takva ocaklarının devam etmesidir. Allah’ım bu aileye de bu şerefi ihsan eylesin."

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Haber Tarihi: 23 Ocak 2019 Çarşamba 23:44
  1. Cübbeli Ahmet Hoca
  2. Seyyid Tahir Özışık

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