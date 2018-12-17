Cotard sendromu nedir?

COTARD SENDROMU NEDİR?

Cotard Sendromu ilk defa 1880 yılında Fransız nörolog Jules Cotard tarafından beyni ve organlarının olmadığına ve kendisinin ölü olduğuna inanan orta yaşlı bir kadın vaka ile tanımlanmıştır. Bildirilen ikinci kadın vakada felç geçirdiği için kendisinin ölü olduğunu düşünen hasta, kızlarından kendisini tabuta koyup gömmelerini istemiş ve yaşadığına inanmamaya başlamıştır. Cotard bu durumu “delire de negation (yok sayma hezeyanı)” olarak adlandırmıştır. Çok nadir rastlanan bu sendromda karakteristik olarak bedeniyle ilgili nihilistik (yokluk, hiçlik) hezeyanları, kendisinin ve dünyanın varlığını inkâr etme, hallüsinasyonlar, ölü olduğunu ispat etmek için intihar düşünceleri görülür. Aynı zamanda şiddetli depresyon, psikomotor gerilik, anksiyete belirtileri ile de ilişkilidir. Cotard bunu bir tür psikotik özellikli depresyon olarak sınıflandırdı.

COTARD SENDROMU BELİRTİLERİ NELERDİR?

En belirgin özelliği kişinin kendisinin ölü olduğuna dair katı ve değiştirilemez bir inanç içinde olmasıdır. Literatürde Cotard sendromu olan 100 olgunun bir analiz çalışmalarında hastalarda en sık eşlik eden tanı olarak depresyon bulunmuştur. Fenomenoloji açısından beden ve varoluşu en çok çağrıştıran nihilistik sanrıların eşlik etmesi belirgindir. Diğer belirtiler arasında aklın, beynin, hamileliğin inkâr edilmesi, felçli olduğuna ya da çürümüş et olduğuna dair inanışlar ve kozmosun ya da dünyanın yadsınması yer alır. Nihilistik hezeyanlar bedenin veya benliğin çeşitli yönlerinin varlığını inkâr etmeyi içerir. Hastalar, hayatta olmayı, ruhunun varlığını, kişisel adı, yaşı, evliliği, anne-babalığı gibi tanımlayıcı özelliklerini, kendi kendine hareket etme, yürüme, yemek yeme kapasitesini, kalp, beyin, karaciğer, bağırsak, kol ve bacak fonksiyonlarının varlığını nihilist sanrılar içinde reddederler.

COTARD SENDROMU OLDUĞUMUZU NASIL ANLARIZ?

Kişiler hastalıklarının gereği olarak vücut kısımlarının bulunmadığına ve dolayısıyla besin almanın gereksizliğine inanmaktadır. Sebebi belirsiz kaygılar ve aşırı mutsuzluk halinin yanı sıra ölmüş olduğuna dair inançla hareket etmeme ve sabit bir katılık içinde durma mevcut olabilir. Problem bu hastalığa sahip kişilerin etrafındaki bireyler ve aile yakınları tarafından fark edilmesi ve psikiyatri uzmanına başvurulması ile açığa çıkarılabilir. Hasta kişinin kendisinin hasta olduğuna dair bir içgörü sahibi olması mümkün değildir.

COTARD SENDROMU TEDAVİ EDİLEBİLİR Mİ?

Cotard sendromunun tedavisinde antidepresan, antipsikotik ve duygu durum düzenleyici ilaçların kombinasyonunun yararlı etkilerine dair vaka raporları mevcuttur. EKT'nin de çok faydalı olduğu bildirilmiştir.