Çorum'daki Atık Getirme Merkezi faaliyete girdi

ÇORUM (AA) - Çorum Belediyesince inşa edilen 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi hizmet vermeye başladı.

Çorum Belediyesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ni inşa etti.

Tefrişatında kullanılan eşyaların çoğunluğu geri dönüşümlü malzemeden elde edilen ürünlerle yapılan tesis, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından gerekli izinleri de alarak hizmet vermeye başladı.

Atıkların tasnifinin yapılacağı tesis, ayrıca ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki öğrencilere gruplar halinde eğitim vererek gelecek nesillerde "geri dönüşüm" bilinci oluşturmak için de hizmet verecek.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Park ve Bahçeler Müdürlüğü yanında hizmet vermeye başlayan tesisi inceledi. Aşgın, incelemenin ardından gazetecilere, tesisin geri kazanılabilir atıkların diğer atıklarla karıştırılmadan henüz kaynağında ayrı toplanmasını sağlayacağını söyledi.

Kentte nitelikli atıkların geri kazanım veya bertaraf etmek üzere bırakılabileceği yerlerin düzenlendiğini belirten Aşgın, "1. Sınıf Atık Getirme Merkezimizde evsel nitelikli 13 farklı atık toplanarak yeniden üretim süreçlerine kazandırılacak. Kağıt, karton, plastik, metal, cam, ahşap, tekstil, elektronik malzeme, kurşunlu pil, floresan ve civa içeren atık, akümülatör, atık ilaç, bitkisel atık yağlar ve ömrünü tamamlamış lastikleri merkezimizde kabul etmeye başladık." dedi.

Getirilen atıkların toplanarak anlaşmalı lisanslı firmalara ulaştırılacağını dile getiren Aşgın, "Bu çalışmamızla birlikte organik atıklar dışındaki evsel atıklar doğaya atılmadan geri dönüşüme ve ülke ekonomisine kazandırılmış olacak." ifadesini kullandı.

Aşgın, sıfır atık hakkında vatandaşları bilgilendirmek için 333 11 99 numaralı "ALO ATIK" hattı oluşturduklarını da sözlerine ekledi.















