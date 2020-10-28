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Aktüel Çorum'da trafik kazası: 2 ölü
Aktüel

Çorum'da trafik kazası: 2 ölü

Kazada bacağı kopan uzman çavuş hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-10-28 18:03:06 -
Çorum'da trafik kazası: 2 ölü

ÇORUM (AA) - Çorum'un Alaca ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Kars'ın Digor ilçesinde görev yapan Tokat'ın Zile ilçesi nüfusuna kayıtlı Uzman Çavuş Semih Uyar'ın (21) kullandığı 34 YK 7655 plakalı otomobil ile Kahraman Yıldırım'ın (67) kullandığı 38 FS 156 plakalı otomobil, Zile Kavşağı'nda çarpıştı.

Kazada, Yıldırım olay yerinde hayatını kaybetti. Bacağı kopan Uzman Çavuş Semih Uyar ise Alaca Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından, kopan bacağıyla birlikte Hitit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yaralı uzman çavuş, burada yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

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