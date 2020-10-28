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Aktüel Çorum'da freni arızalanan kamyon 3 otomobile çarptı
Aktüel

Çorum'da freni arızalanan kamyon 3 otomobile çarptı

Yeniakit Publisher
2020-10-28 19:20:35 -
Çorum'da freni arızalanan kamyon 3 otomobile çarptı

ÇORUM (AA) - Çorum'da freni arızalanan kamyonun 3 otomobile çarptığı kazada ilk belirlemelere göre çok sayıda kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, B.D'nin (64) kullandığı 16 AJK 638 plakalı kamyon, şehir merkezinden geçen Samsun-Ankara kara yolu Buhara Kavşağı'nda fren arızası nedeniyle 3 otomobile çarptı.

Kamyon, araçlardan birini yaklaşık 300 metre sürükledikten sonra durabildi.

Çok sayıda yaralı olduğu ihbarı üzerine olay yerine ambulanslar ve itfaiye ekipleri sevk edidi.

Polis ekipleri kara yolunda güvenlik tedbirleri aldı. Araçlarda sıkışanlar çıkarılmaya çalışılıyor.

Kamyon sürücü B.D, gazetecilere, rampayı inerken frenin patladığını fark ettiğini, dörtlüleri yakarak kamyonu kontrol etmeye çalıştığını belirterek, kavşakta önüne aniden bir aracın çıktığını iddia etti.

B.D, "Ben rampayı inerken bir baktım fren ayağımın altında kayboldu. Araç önüme atladı. Ben ışıklarımı yakarak gidiyordum. Bir araca çarptığımı hatırlıyorum. Işıklarda önüme geçmese ona da çarpmayacaktım." diye konuştu.

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