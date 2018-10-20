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‘Çöldeki Davos’ battı

‘Çöldeki Davos’ olarak adlandırılan Geleceğe Yatırım Girişimi (FII) konferansı, Cemal Kaşıkçı olayının ardından katılımcıların birer birer çekilmesiyle iptalin eşiğine geldi.

20 Ekim 2018 Cumartesi 10:24
‘Çöldeki Davos’ battı

Washington Post’un Suudi yazarı Cemal Kaşıkçı’nın akıbetinin belirsizliğini koruması nedeniyle Riyad’da gelecek hafta yapılacak olan ve ‘Çöldeki Davos’ olarak adlandırılan Geleceğe Yatırım Girişimi (FII) konferansı, katılımcıların birer birer çekilmesiyle iptalin eşiğine geldi. Son olarak ABD Başkanı Donald Trump’ı destekleye yayın çizgisi ile öne çıkan Amerikalı ekonomi kanalı Fox Business, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin’in konferansa katılmayacağını açıklamasının ardından sponsorluktan çekildiğini duyurdu. Kararın ardından konferansın iptal edilip edilmeyeceğine yönelik soruları daha da güçlendirdi. Finans dünyasının önde gelen temsilcileri de bu hafta içinde, Başkent Riyad’da 23-25 Ekim’de gerçekleştirilmesi planlanan konferansa katılmaktan vazgeçtiklerini açıklamışlardı.

Haber Tarihi: 20 Ekim 2018 Cumartesi 10:24
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