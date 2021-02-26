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Gündem Çöl tozları geliyor! Camı pencereyi kapatın
Gündem

Çöl tozları geliyor! Camı pencereyi kapatın

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları öğretim üyesi Prof. Dr. Abdurrahman Şenyiğit, Türkiye'ye ulaşması beklenen çöl tozlarıyla ilgili olarak vatandaşlara çok kritik uyarılarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-02-26 11:25:00 - 2021-02-26 11:36:38
Çöl tozları geliyor! Camı pencereyi kapatın

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları öğretim üyesi Prof. Dr. Abdurrahman Şenyiğit, Avrupa'yı etkisi altına alan 'çöl tozuna' karşı vatandaşları temkinli olması konusunda uyardı.

Kuzey Afrika üzerinde oluşan alçak basınç sistemiyle havalanan çöl tozları ve kumlar, yüksek basınç alanında bulunan Avrupa’yı etkisi altına aldı. Çöl tozlarının hafta sonu ise yoğunluğu azalarak, Türkiye’ye gelmesi bekleniyor.

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları öğretim üyesi Prof. Dr. Abdurrahman Şenyiğit, çöl tozlarının KOAH hastası, bronşit ve astımı olanlarda atak sıklığını artırabildiğini söyledi.

Prof. Dr. Şenyiğit, çöl tozlarının yoğun olacağı yerlerdeki vatandaşa kapı ve pencereleri kapatmaları uyarısında bulundu.

Bölgede çö tozları çok aktifse bu nasıl belli olur?

Kronik rahatsızlığı olanların daha dikkatli olması gerektiğini dile getiren Şenyiğit sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bronşiti, alerjisi ve astımı olan hastaların biraz daha dikkatli olmaları gerekiyor. Eğer o bölgede çöl tozları çok aktifse bu nasıl belli olur? Pencereden baktığınız zaman bulanık bir hava varsa o zaman çöl tozlarının o bölgede etkili olduğunu söyleyebiliriz. Bu dönemde pencere açılmayacak, kapılar açılmayacak, zaten sokağa çıkma kısıtlaması da var hafta sonu. İvedi bir ihtiyaç için dışarı çıkmak gerekiyorsa o hastanın kendisi dışarı çıkmayacak, mutlaka başkasını gönderecek ve ihtiyacını öyle giderecek.”

"Çökme hızı yavaşlayan virüs havada daha fazla asılı kalıyor"

Çöl tozlarının etkisiyle çökme hızı yavaşlayan virüslerin, havada daha fazla asılı kaldığını vurgulayan Prof. Dr. Şenyiğit, “Lütfen, çöl tozları eğer yaşadığımız bölgede etkinse havada kendini belli ediyorsa dışarı çıkmayalım. Virüslerin çökme hızını etkileyen farklı etmenler var. Mesela rutubetli, nemli havalarda virüslerin çökme hızı daha yavaşlıyor ve dolayısıyla bulaşıcılığı da artıyor. Bundan dolayı çöl tozlarının yoğun olduğu bölgelerde, virüslerin havada daha fazla kalacağını ve daha fazla risk teşkil edeceğini düşünüyorum” dedi.

"Çöl tozları, Avrupa'daki mutasyonlu virüsü taşımaz"

Avrupa’daki mutasyonlu virüsün çöl tozlarıyla gelemeyeceğini de belirten Prof. Dr. Şenyiğit, “Çöl tozlarının olduğu ortamda eğer virüsü pozitif olan bir hasta varsa öksürmeyle beraber virüs, o ortamda biraz daha uzun süre kalabilir. Avrupa’dan o mutasyonlu virüslerin çöl tozlarıyla birlikte gelmesi beklenmez” diye konuştu. (DHA)

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