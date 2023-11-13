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Gündem Çok büyük reklamları yapıldı! Atatürk filmleri ne kadar izlendi?
Gündem

Çok büyük reklamları yapıldı! Atatürk filmleri ne kadar izlendi?

Yeniakit Publisher
2023-11-13 09:05:00 -
Çok büyük reklamları yapıldı! Atatürk filmleri ne kadar izlendi?

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında Atatürk filmleri de peşi sıra geldi. Peki hangi film ne kadar izlendi...

Son bir ayda Atatürk ile ilgili 3 yeni film vizyona girdi.

Yeniçağ yazarı Mehmet Şahincileroğlu, "Cumhuriyet’imizin 100. kuruluş yıldönümünü kutladığımız bir yılda birbirinden değerli yapımların sinemaseverlerin beğenisine sunulması sevindirici bir gelişmedir. Hangi filmin ne kadar izlendiğini merak ettim." diyerek izlenme rakamlarını paylaştı.

 

Atatürk 1881-1919 (1. film), ilk haftasında 470 bin 528 kişi tarafından izlenirken Son Akşam Yemeği’ni 2 haftada 44 bin 952 kişi izledi.

Zübeyde, Analar ve Oğullar filmini ise, 4 haftalık süreçte 32 bin 845 sinemasever seyretti.
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Türkiye’de en çok hangi filmler ne kadar izlendi?

Recep İvedik 7 milyon 437 bin

Düğün dernek 6 milyon 980 bin

Fetih 1453 6 milyon 572 bin.

Türk sinemasında 2 milyon izlenme oranının üzerinde yüzlerce film varken Atatürk 1881-1938 filmi 470 bin, Son akşam yemeği 32 bin ve Zübeyde Analar ve oğullar filminin 32 bin kişi tarafından izlenmesi  bir hayli şaşırtıcı.

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Yorumlar

Amsterdam

Yinede cok izlenmiş, demekki ůlkemizde soyu tűkenen bir var.
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