Çocuklarınız bayıla bayıla patlıcan yiyecek | Patlıcan pizza Patlıcan sevmeyenlerin dahi severek tüketeceği harika bir lezzet: Patlıcan pizza

Patlıcanın faydaları saymakla bitmiyor. Fakat bazı çocuklara patlıcan yedirmek münkün değil. Bu sorunu aşmak için yazacağım tarifle çocuklarınız patlıcana bayılacak. - Eğer patlıcanı nikotin dolayısıyla yiyemiyorsanız, kabuklarını soyarak tüketebilirsiniz. Bu sayede nikotini yemekten uzaklaştırmış ve patlıcan tadından arınmış olacaksınız. Malzemeler Tabanı için; 2 adet bostan patlıcan Kızartmak için; sıvıyağ Üzeri için; 200 gr kaşar peyniri

1 yeşil biber

1 adet kırmızı biber

4 yemek kaşığı mısır

3 salam

10 - 15 dilim sucuk

10 - 15 adet zeytin

8 adet mantar Yapılışı Öncelikle patlıcanları yıkayıp iyice durulayın. Yuvarlak şekilde patlıcanları keserek kızartın. Bir peçeteye alıp yağından kurtulun. İlk sıcağı çıkınca fırın tepsisine dizin. Kaşar peyniri hariç bütün malzemeleri küçük küçük keserek derin bir kasede harmanlayın. Patlıcanların üzerine birer kaşık harç koyarak, üzerine kaşar peyniri serpin. 20 dakika kadar 180 derecelik fırında kaşar peyniri kızarıncaya kadar pişirin. Şimdiden afiyet olsun..

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