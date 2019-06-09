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Çocuklarınız bayıla bayıla patlıcan yiyecek | Patlıcan pizza

Patlıcan sevmeyenlerin dahi severek tüketeceği harika bir lezzet: Patlıcan pizza

09 Haziran 2019 Pazar 15:10
Çocuklarınız bayıla bayıla patlıcan yiyecek | Patlıcan pizza

Patlıcanın faydaları saymakla bitmiyor. Fakat bazı çocuklara patlıcan yedirmek münkün değil. Bu sorunu aşmak için yazacağım tarifle çocuklarınız patlıcana bayılacak.

 - Eğer patlıcanı nikotin dolayısıyla yiyemiyorsanız, kabuklarını soyarak tüketebilirsiniz. Bu sayede nikotini yemekten uzaklaştırmış ve patlıcan tadından arınmış olacaksınız. 

Malzemeler

Tabanı için;

  • 2 adet bostan patlıcan

Kızartmak için;

  • sıvıyağ

Üzeri için;

  • 200 gr kaşar peyniri
  • 1 yeşil biber
  • 1 adet kırmızı biber
  • 4 yemek kaşığı mısır
  • 3 salam
  • 10 - 15 dilim sucuk
  • 10 - 15 adet zeytin
  • 8 adet mantar

Yapılışı

Öncelikle patlıcanları yıkayıp iyice durulayın.

Yuvarlak şekilde patlıcanları keserek kızartın. Bir peçeteye alıp yağından kurtulun.

İlk sıcağı çıkınca fırın tepsisine dizin.

Kaşar peyniri hariç bütün malzemeleri küçük küçük keserek derin bir kasede harmanlayın.

Patlıcanların üzerine birer kaşık harç koyarak, üzerine kaşar peyniri serpin.

20 dakika kadar 180 derecelik fırında kaşar peyniri kızarıncaya kadar pişirin.

 

Şimdiden afiyet olsun..

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Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 15:10
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