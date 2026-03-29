Çocukların tüfekle oyunu mezarda bitti
Eskişehir'de çocukların oynadığı tüfeğin aniden ateş alması sonucunda göğsünden vurulan 15 yaşındaki Bünyamin Bozkurt hayatını kaybetti. Evdeki 4 kişi gözaltına alındı.
Dehşet olay Eskişehnir’in İnönü İlçesi'ne bağlı İsmetpaşa Mahallesi Karargah Sokak'ta bulunan bir evde meydana geldi. M.F.Y. (15), Bünyamin Bozkurt (15), B.T. (15) ve A.D. (15) isimli 4 çocuk, evde bulunan av tüfeği ile oyun oynadı. Ev sahibi M.F.Y.'nin elinde bulunan tüfek bu esnada aniden ateş alırken, Bünyamin Bozkurt göğsünden vuruldu.
Bünyamin Bozkurt olay yerinde hayatını kaybederken M.F.Y., babası M.Y. ve olay esnasında evde bulunan çocuklar B.T. ile A.D, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 kişiden M.F.Y., tutuklanarak cezaevine gönderildi.