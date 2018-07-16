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Cocu'dan itiraf: Fenerbahçe'nin büyük olduğunu biliyordum ama...

Gelecek sezon hazırlıklarını İsviçre'de sürdüren Fenerbahçe'de teknik direktör Phillip Cocu, açıklamalarda bulundu.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 22:53
Cocu'dan itiraf: Fenerbahçe'nin büyük olduğunu biliyordum ama...

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Phillip Cocu, Hollanda basınına özel açıklamalar yaptı.

Fenerbahçe kampında yalnızca Hollandalı gazetecilere açık bir toplantı yapan Cocu, "PSV'deki çalışma stilimizi buraya da uygulamak istiyoruz. Elbette bu zamanla olacak bir şey. Chris van der Weerden ile birlikte bunun için çok çalışıyoruz. Fakat, bazen ilerleme kaydetmek zaman alır. Çocuklar için de kolay değil. Çünkü, eskisine göre çok daha farklı bir çalışma stiline alışmayta çalışıyorlar. Zamanla buna alışacaklardır. Bir önceki çalışma metodu yanlış demiyorum ama bizim metodumuz çok daha farklı." ifadelerini kullandı.

"FENERBAHÇE'NİN BÜYÜK OLDUĞUNU BİLİYORDUM AMA BU KADARI..."

Fenerbahçe'nin çok büyük bir kulüp olduğunu bildiğini ancak bu kadarını beklemediğini belirten Cocu, " Lozan'dayız ama burada bile Fenerbahçeli Türk taraftarlar var. Her gün neredeyse 50 tane gazete çıkıyor ve sayfaları Fenerbahçe haberleriyle dolu." dedi.

"FERDİ KADIOĞLU, PLANLARA TAM OLARAK UYUYOR"

Vincent Janssen'in Fenerbahçe'ye dönmesinin gündemde olup olmadığıyla ilgili gelen soruya Cocu, "En son Ferdi Kadıoğlu transferini yaptık. Bu da Fenerbahçe'nin uzun vadeli planlarına tam olarak uyuyor. Diğer hiçbir isimden ve transferden emin değilim." cevabını verdi.

"TRANSFERDE YARATICI OLMAK ZORUNDAYIZ"

Fenerbahçe'nin transferde bazı kısıtlarının olduğuna vurgu yapan Cocu, "Geçmiş dönemdeki harcamalar nedeniyle kulüp FFP kurallarına uymak zorunda. Biz de transferde verimli olmaya çalışıyoruz. Ağustos'un ilk haftasına hazır bir takım olmak zorundayız. Henüz o seviyede değiliz ama iyi bir seviyeye çıkmak istiyoruz. Önümüzde atmamız gereken adımlar var." diyerek sözlerini noktaladı.

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 22:53
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