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Clasico'nun tarihi belli oldu

İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) 2018-2019 sezonu fikstürü çekildi.

24 Temmuz 2018 Salı 16:11
Clasico'nun tarihi belli oldu

İlk hafta maçlarının 18 Ağustos'ta başlayacağı sezonda 38 haftalık maraton, 19 Mayıs 2019'da sona erecek.

İlk haftada son şampiyon Barcelona, Alaves'i; Real Madrid de Getafe'yi konuk edecek.

Enes Ünal'ın forma giydiği Villarreal, Real Sociedad; Emre Mor ve yeni transfer Okay Yokuşlu'nun yer aldığı Celta Vigo ise Espanyol ile karşılaşacak.

İLK YARIDAKİ EL CLASİCO 10. HAFTADA

2018-2019 sezonunun ilk El Clasico mücadelesinde Barcelona ve Real Madrid, 10. haftada (28 Ekim) Camp Nou Stadı'nda puan mücadelesine çıkacak.

İki takım, ligin ikinci yarısında ise 26. haftada (3 Mart 2019) Madrid'deki Santiago Bernabeu Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

İLK HAFTANIN PROGRAMI

La Liga'da ilk haftanın programı şöyle:

Athletic Bilbao-Leganes, Real Betis-Levante, Celta Vigo-Espanyol, Eibar-Huesca, Girona-Valladolid, Rayo Vallecano-Sevilla, Barcelona-Alaves, Valencia-Atletico Madrid, Real Madrid-Getafe, Villarreal-Real Sociedad

Haber Tarihi: 24 Temmuz 2018 Salı 16:11
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