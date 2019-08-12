Çıtır çıtır susamlı çubuk kraker tarifi

Yıllardır paketlerde hazır vaziyette aldığımız krakerleri, birde ev ortamında deneyip, afiyetle yemeye ne dersiniz? Eğer cevabınız "evet" ise, bu tarif sizin için hazırlanmış vaziyette, istifadenize sunuluyor! Şimdiden kolay gelsin...

Malzemeler

yarım su bardağı sıvıyağ

125 gram tereyağı

yarım limon suyu

1 yumurta akı

1 tatlı kaşığı kabartma tozu

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı şeker

3 adet yumurta sarısı

5 çorba kaşığı susam

yeteri kadar un

Tereyağı, sıvıyağı, limon suyu ve bir yumurta akını, derin bir kasede birleştirin. Mikserle iyice çırparak homojen bir kıvam elde edin.

Ardından 1 çay kaşığı kabartma tozunu ilave edin. Yavaş yavaş un eklemeye başlayın.

Kıvamı oturunca, şeker ve tuzu ilave eidp karıştırmaya devam edin.

Yuvarlak bezeler halinde hamurdan parçalar alıp, krakerin uzun görüntüsünü elde edin.

3 yumurta sarısını krakerin üzerine sürün ve bol susam serpin.

180 derecelik fırında 25-35 dakika kadar pişirp, servis edin.

Şimdiden afiyet olsun...