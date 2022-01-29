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Aktüel Cips paketlerinde uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi tutuklandı
Aktüel

Cips paketlerinde uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi tutuklandı

Kars'a cips paketlerinde uyuşturucu sokmaya çalışırken yakalanan 2 kişi cezaevine gönderildi.

Yeniakit Publisher
2022-01-29 17:54:00 -
Cips paketlerinde uyuşturucu ticareti yapan 2 kişi tutuklandı

Kars'a cips paketlerinde uyuşturucu sokmaya çalışırken yakalanan 2 kişi cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, Kars'a uyuşturucu getirileceği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Selim ilçesi girişinde durdurdukları bir otomobilde arama yapan polis ekipleri, cips paketlerinde metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili araçta bulunan sürücü M.O. ile yanındaki N.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadelerinden sonra adliyeye sevk edilen 2 kişi, "uyuşturucu madde ticareti" yapma suçundan tutuklandı.

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