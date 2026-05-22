Çip grevi önlendi! Şirketin hisseleri yükseldi

Samsung Electronics ile Güney Kore’deki işçi sendikası arasında aylardır süren ücret ve prim gerilimi, son anda varılan anlaşmayla yeni bir aşamaya geçti. Şirketin yarı iletken operasyonlarını doğrudan etkileme ihtimali bulunan ve 21 Mayıs ile 7 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanan 18 günlük grev, geçici mutabakat sayesinde şimdilik rafa kaldırıldı.

Yarı iletken sektöründe küresel ölçekte kritik öneme sahip olan Samsung’da yaşanan bu uzlaşma, yalnızca şirket içi çalışma düzeni açısından değil, piyasalardaki beklentiler bakımından da dikkat çekici bir gelişme olarak öne çıktı.

KRİTİK GÖRÜŞMELER SONUÇ VERDİ

Taraflar arasındaki uzlaşının, yoğun müzakerelerin ardından sağlandığı bildirildi. Görüşmelere Samsung yöneticileri, sendika temsilcileri ve Güney Kore Çalışma Bakanlığı yetkilileri katıldı.

Geçici anlaşmanın resmiyet kazanması için son söz şimdi sendika üyelerine ait olacak. Yaklaşık 48 bin üyeyi temsil eden yapının anlaşmayı oylamaya sunacağı, kabul çıkması halinde sürecin kesinleşeceği, aksi halde ise grev tehdidinin yeniden masaya gelebileceği belirtiliyor.

Bu tablo, Samsung cephesinde krizin tamamen bitmediğini ancak en kritik eşikte şimdilik kontrol altına alındığını gösteriyor.

ANLAŞMAZLIĞIN MERKEZİNDE PRİM SİSTEMİ VARDI

Uzun süredir devam eden gerilimin ana başlığını performans primleri oluşturuyordu. Sendika, şirketin yıllık faaliyet kârından daha yüksek pay ayrılmasını ve bonus sistemindeki mevcut sınırların kaldırılmasını talep ediyordu.

Samsung yönetimi ise özellikle yarı iletken bölümleri arasındaki farklı performans tablolarını gerekçe göstererek bu talebe temkinli yaklaştı. Şirket, yapay zeka etkisiyle güçlü büyüme yakalayan bellek çipi tarafıyla, daha zayıf seyreden mantık ve dökümhane operasyonlarının aynı ödeme modeli içinde değerlendirilmesinin sorun yaratacağını savundu.

Ortaya çıkan geçici formül ise iki tarafın da tamamen istediğini alamadığı, ancak yeni bir çatışmayı kısa vadede önleyen ara çözüm olarak yorumlandı.

PİYASALAR ANLAŞMAYI OLUMLU KARŞILADI

Geçici uzlaşmanın açıklanması finans piyasalarında da güçlü karşılık buldu. Şirket hisseleri yükselişe geçerken, yatırımcıların grev riskinin ertelenmesini olumlu fiyatladığı görüldü.

Özellikle yarı iletken üretiminin sekteye uğrama ihtimalinin zayıflaması, Samsung açısından kısa vadeli rahatlama sağladı. Güney Kore borsasında hisselerde görülen sert yukarı hareket, anlaşmanın piyasalar tarafından bir kriz önleme adımı olarak algılandığını ortaya koydu.

BONUS PAKETİ DİKKAT ÇEKTİ

Anlaşmanın en çarpıcı yanlarından biri ise bonus sisteminin boyutu oldu. İlk taleplere göre daha aşağı çekilmiş olsa da, çalışanlara yönelik özel bonus paketinin yine oldukça yüksek seviyede şekillendiği anlaşılıyor.

Özellikle yarı iletken bölümünde görev yapan çalışanlar için faaliyet kârına bağlı bir ödül sisteminin kurulması, şirket içinde büyük beklenti oluşturdu. Ancak bu ödemenin önemli bölümünün doğrudan nakit yerine hisse senedi şeklinde yapılacak olması, Samsung’un kısa vadeli finansal yükünü hafifletmeyi amaçlayan stratejik bir tercih olarak öne çıktı.

Bu model, bir yandan çalışanlara yüksek değerli ödül sunarken diğer yandan şirketin nakit akışı üzerindeki baskıyı sınırlıyor.

HİSSE SENEDİ TEMELLİ ÖDEME MODELİ GELİYOR

Uzlaşma kapsamında bonusların büyük bölümünün uzun vadeli hisse bazlı yapıda kurgulandığı belirtiliyor. Bu durum, çalışanların yalnızca anlık ödeme değil, şirketin gelecekteki performansına bağlı değer artışından da pay alabileceği anlamına geliyor.

Ancak aynı zamanda bu yapı, çalışanların gelir beklentisini doğrudan borsa performansına ve şirketin uzun vadeli kârlılığına bağlayan yeni bir düzen kuruyor. Bu nedenle anlaşmanın kabul edilmesi halinde, Samsung’da ücret ve prim sisteminin sadece bugünü değil önümüzdeki yılları da etkileyecek yeni bir çerçeveye dönüşmesi bekleniyor.

ÇİP SEKTÖRÜNDE GERİLİM TAMAMEN BİTMİŞ DEĞİL

Her ne kadar grev şimdilik önlenmiş olsa da, taraflar arasındaki temel gerilim başlıklarının tamamen ortadan kalktığı söylenemiyor. Oylamadan çıkacak sonucun yanı sıra, şirketin gelecek dönemde kârlılık hedeflerini ne ölçüde tutturacağı da bu uzlaşının kalıcılığını belirleyecek.

Özellikle yapay zeka kaynaklı çip talebinin büyümesi, bellek üretiminde güçlü tabloyu korurken, diğer yarı iletken alanlardaki zayıf performans şirket içindeki ücret dengesizliği tartışmasını yeniden gündeme taşıyabilir.

Bu nedenle Samsung’da şu an için sağlanan tablo, kesin barıştan çok kontrollü ateşkes görüntüsü veriyor.

GÖZLER ŞİMDİ ÇALIŞAN OYLAMASINDA

Şirket yönetimi ile sendika arasında varılan geçici anlaşmanın kaderi, şimdi çalışanların vereceği karara bağlı. Oylamadan onay çıkması halinde Samsung, büyük bir üretim krizini atlatmış olacak. Ancak ret gelmesi halinde, ertelenen grev tehdidi yeniden şirketin önündeki en büyük risk başlığına dönüşebilir.

Bu nedenle Samsung cephesinde nefesler şimdilik tutulmuş durumda. Teknoloji dünyası ise yalnızca şirketin iç dengesini değil, küresel çip arzını etkileyebilecek bu sürecin finalini dikkatle izliyor.