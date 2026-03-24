Çinli uzmandan ürkütücü tahmin!

Çinli akademisyen Jiang Xueqin, İran’la yaşanan çatışmanın kısa sürede sona ermeyeceğini, aksine uzun soluklu bir yıpratma savaşına dönüşeceğini öne sürdü. Xueqin’e göre bu süreçte petrol fiyatları varil başına 200 doların üzerine çıkabilir; bu da küresel ölçekte ciddi bir enerji daralmasına ve gıda krizine yol açabilir.

Ayrıca ABD’nin bölgeden çekilmesi halinde mevcut petrodolar sisteminin sarsılacağını savunan Xueqin, bunun dünya ekonomisinde köklü bir değişimi tetikleyerek tamamen yeni bir düzene geçişe neden olabileceğini iddia etti.

Dünyaca tanınan Amerikalı gazeteci Tucker Carlson’ın, Çinli eğitimci ve akademisyen Jiang Xueqin ile gerçekleştirdiği geniş söyleşide göze çarpan öngörülerde bulundu.

Xueqin ,mevcut İran merkezli çatışmanın, aynı Ukrayna'daki gibi uzun soluklu bir yıpratma savaşına geçeceğini öte yandan küresel çapta ciddi bir enerji arz krizinin olabileceğini ve halihazırdaki mevcut dünya düzenini kökten değiştireceğini iddia etti.

GIDA KITLIĞI BAŞ GÖSTERECEK!

Akademisinin öngörülerine göre İran, zafer'e ulaşmadan müzakere masasına geçmeyecek. Son günlerde İran İslam Cumhuriyeti'nin en büyük doğalgaz depolarına yönelik saldırılar gerçekleşti ve körfez ülkelerinin enerji tesislerine karşılıklı misilleme gerçekleşti.

İran'ın uyguladığı taktik, Hürmüz boğazını kontrol altında tutarak petrol fiyatını varil bazında 200 dolara çıkartmak yönünde. Bu kontrol ucuz enerjiye dayalı küresel ekonomiyi sekteye uğratacak. Güneydoğu Asya'da yakıt krizi ortaya çıkarken, uçuş iptalleri giderek çoğalıyor. Akademisyen Xueqein, kısa bir süre sonra ( 2-3 ay içerisinde) gıda sıkıntısı kaçınılmaz bir duruma gelecek.

Amerika Birleşik Devletleri'nin ortadağ'daki savaştan Karlı çıkmayacağını belirten akademisyen, İran İslam Cumhuriyeti'nin gerçekleşmesini istediği talepleri sıraladı:

1 trilyon dolar tazminat ve Orta Doğu’dan kalıcı çekilme. ABD çekilirse Körfez ülkeleri İran’ın nüfuz alanına girecek, petrodolar sistemi çökecek. Japonya ve Güney Kore kendi başının çaresine bakacak, Avrupa Rusya ile yakınlaşacak. Sonuçta doların rezerv para statüsü bitecek, ABD’nin 39 trilyon dolarlık borcu ekonomiyi batıracak.

Xueqin, savaşın tetikleyeceği üç büyük küresel trendi şöyle özetledi:

De-endüstriyelleşme: Ucuz enerji ve gıda kalmayınca şehir nüfusu tarlalara dönecek

Yeniden silahlanma: Pax Americana sona erdi, Japonya nükleer güç olabilir, Almanya ve Japonya sınırlarını genişletmek zorunda kalabilir

Merkantilizm: Küresel ticaret durunca ülkeler kendi kendine yeten ekonomilere geçecek

GÜNEY KORE ÇÖKÜŞE GİDİYOR!

Çinli akademisyen Japonya'yı tarih boyunca inanılmaz dayanıklılığıyla öne çıkan bir ülke olarak överken, yatırımlarının oraya aktaracağını açıkladı. Güney Kore'yi ise kuzeyden gelen tehlike ve iç problemler nedeniyle çöküşün kıyısında olarak tanımladı.

"BÜYÜK İSRAİL PROJESİ" (NİL'DEN FIRAT'A)

Uzman akademisyen, Ortadoğu'daki savaştan Körfez ülkelerinin en ağır bedelleri ödeyeceğine hatırlatarak, Dubai, Katar ve Riyad gibi " çöldeki harikaların" drone taarruzlarıyla Dünya haritasından silineceğini iddia etti.

Bölgeye yapılacak sert bir darbe durumunda İran'ın Hürmüz boğazını elinde tutarak her yıl 800 milyar dolarlık geçiş harcı toplayabileceğini ve bu gelirle 20 yıl içinde toparlanabileceğini iddia etti. Bu durumun İran İslam Cumhuriyeti'nin Ortadoğu'daki ekonomik ve stratejik üstünlüğünü artıracağı anlamına gelir.

Uzmanın aktardığı analizde göze çarpan bir diğer detay ise Xueqin, siyonist israil'in Nil'den Fırat'a uzanan büyük israil projesini açıkça ortaya koydu. Bu projenin unsurlarından biri olarak el Aksa Camisi'nin tahrip edilip ( yıkılarak) hak iddia ettikleri 3 tapınağın yapımı için zemin hazırladıklarını ileri sürdü. Akademisyen bunun dini bir kıyamet senaryosu şeklinde açıklayarak bu girişimin bölgede devasa bir siyasal ve dini kaosu getireceğini söyledi.

"İRAN, VİETNAM TUZAĞI'NA DÖNÜŞEBİLİR"

ABD’nin kara birlikleri göndermesinin “Vietnam tuzağı”na dönüşebileceğini söyleyen Xueqin, Trump’a “yeni dünya düzeni” kurması çağrısında bulundu: "Rusya, Çin ve İran İslam Cumhuriyeti ile masaya oturun, hegemonluk yerine ortaklık kurun."

Analizde Batı medeniyetinin kendi kendini yok ettiği, üniversitelerin klasikleri terk ettiği de vurgulandı. Çin’de Shakespeare’in hala okunduğunu belirten Xueqin, Batı’nın entelektüel çöküş yaşadığını savundu.

Bu görüşler tartışmalı olsa da enerji krizi, jeopolitik kaymalar ve Batı’nın iç sorunları konusunda uyarı niteliği taşıyor. Dünya, ucuz petrol çağının sona erdiği, ittifakların dağıldığı yeni bir döneme mi giriyor? Gelişmeler yakından izleniyor.