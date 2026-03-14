İlber Ortaylı'nın vefatı sonrası İmamoğlu hakkındaki sözleri yeniden gündem oldu Bursa'da akıl almaz olay! Türk baba Alman sevgilisinden kaçırmıştı: Çocuk 7 yıl sonra çöplerin arasında bulundu Haydut Trump ne cevap verdi! Putin'in İran teklifi ortaya çıktı Hizbullah lideri Şeyh Naim Kasım ilan etti: Son iki yılları kaldı! İsrail için 80 yıl öngörüsü İran Genelkurmay Başkanlığı: Abraham Lincoln uçak gemisi bölgeden kaçtı! Alay konusu oldu 'Yavuz hırsız ev sahibini bastırıyor': Devlete değil, millete kasteden kocana isyan et Dilek! ABD ve İsrail’in 500 askeri noktasına saldırı düzenlendi İran noktayı koydu Hizbullah Yöneticisi: Lübnan’ı savunuyoruz Türkiye hızlı treni sevdi… 17 yılda 110 milyon yolcu YHT ile seyahat etti Türk vatandaşlarına seyahat uyarısı! O ülkeye gitmeyin
Çin'den felç için beyin çipi: Beyin implantına ticari onay
Çin, felçli hastaların hareket kabiliyetini artırmayı hedefleyen ilk beyin implantına ticari kullanım izni verirken, Elon Musk da Neuralink cihazlarının seri üretimine başlamak için hazırlık yapıyor.

Çin, felçli insanların ellerinde bir miktar hareket kabiliyeti kazanmasına yardımcı olmak üzere tasarlanan ilk beyin implantına onay verdi. Böylece, bu tür bir cihaza dünyada verilen ilk ticari kullanım iznini sağlamış oldu.

Cihaz, Çinli Neuracle Medical Technology şirketi tarafından geliştirildi ve beyin-bilgisayar arayüzü (Brain-Computer Interface, BCI) teknolojisini kullanıyor.

BCI'ler, bir kişinin sinir sistemini beyin faaliyetlerini yorumlayabilen cihazlara bağlıyor ve kullanıcıların yalnızca düşünce gücüyle, örneğin bilgisayar kullanmak ya da protez bir eli hareket ettirmek gibi eylemleri gerçekleştirmesine imkân tanıyor.

Neuracle'ın sistemi, boyun bölgesindeki ciddi omurilik yaralanmaları nedeniyle felç geçiren kişilere yönelik. Bu tür yaralanmalar, beyinden gelen sinyallerin kollara ve ellere ulaşmasını engelleyebiliyor.

Sistem, eli hareket ettirme niyetiyle bağlantılı beyin sinyallerini tespit ederek çalışıyor. Bu sinyaller daha sonra yazılım tarafından çözümlenip hastanın taktığı robotik bir eldivene gönderiliyor. CGTN'ye göre eldiven, havayla çalışan hareket mekanizması sayesinde elin açılıp kapanmasına yardımcı oluyor ve kullanıcının nesneleri kavrayabilmesini sağlıyor.

Her hasta cihazı kullanmaya uygun değil. Çin devlet medyasına göre cihaz, bir yıldan uzun süredir felçli olan ve durumu en az altı aydır stabil kalan 18 ile 60 yaş arasındaki yetişkinler için tasarlandı.

Cihaz, elleriyle nesneleri kavrayamayan ancak üst kollarında bir miktar hareket kabiliyeti bulunan kişiler için geliştirildi.

Çin son yıllarda beyin-bilgisayar arayüzü teknolojisine yaptığı yatırımları artırıyor. Ülke, South China Morning Post'a göre, BCI teknolojisini kısa süre önce ulusal stratejik öncelikleri arasına aldı ve bunu, gelecekteki büyümenin potansiyel bir itici gücü olarak yaklaşan ekonomik planlarına dahil etmeyi planlıyor.

Bu gelişme, dünya genelinde şirketlerin benzer teknolojileri piyasaya sunmak için yarıştığı bir dönemde yaşanıyor.

Geçen yıl, Çinli Shanghai NeuroXess şirketi tarafından geliştirilen bir başka beyin-bilgisayar arayüzü, ağır bir omurilik yaralanması nedeniyle sekiz yıldır felçli olan 28 yaşındaki bir erkeğin, implantı Çin'de yerleştirildikten sadece beş gün sonra dijital cihazları düşünceleriyle kontrol edebilmesinin ardından uluslararası ilgi topladı.

Öte yandan Elon Musk, 2024'te insanlı denemelere başlayan beyin implantı şirketi Neuralink'in, 2026'da BCI cihazlarının "yüksek hacimli üretimine" başlayacağını X'te yaptığı bir paylaşımda açıkladı.

Neuralink, geçen yıl eylül ayında yaptığı açıklamada, dünya genelinde ağır felçli 12 kişinin beyin implantı aldığını ve bunları dijital ve fiziksel araçları düşünce yoluyla kontrol etmek için kullandığını bildirdi.

Yerli ve milli imkanlarla geliyor: Kanser tedavisinde çığır açan teknoloji
Yerli ve milli imkanlarla geliyor: Kanser tedavisinde çığır açan teknoloji

Sağlık

Yerli ve milli imkanlarla geliyor: Kanser tedavisinde çığır açan teknoloji

DENEYAP Teknoloji Atölyeleri 'Geleceğin Teknoloji Yıldızları'nı arıyor: Başvurularda son gün 30 Mart!
DENEYAP Teknoloji Atölyeleri 'Geleceğin Teknoloji Yıldızları'nı arıyor: Başvurularda son gün 30 Mart!

Teknoloji

DENEYAP Teknoloji Atölyeleri 'Geleceğin Teknoloji Yıldızları'nı arıyor: Başvurularda son gün 30 Mart!

