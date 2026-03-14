Çin’den felç için beyin çipi: Beyin implantına ticari onay

Çin, felçli insanların ellerinde bir miktar hareket kabiliyeti kazanmasına yardımcı olmak üzere tasarlanan ilk beyin implantına onay verdi. Böylece, bu tür bir cihaza dünyada verilen ilk ticari kullanım iznini sağlamış oldu.

Cihaz, Çinli Neuracle Medical Technology şirketi tarafından geliştirildi ve beyin-bilgisayar arayüzü (Brain-Computer Interface, BCI) teknolojisini kullanıyor.

BCI'ler, bir kişinin sinir sistemini beyin faaliyetlerini yorumlayabilen cihazlara bağlıyor ve kullanıcıların yalnızca düşünce gücüyle, örneğin bilgisayar kullanmak ya da protez bir eli hareket ettirmek gibi eylemleri gerçekleştirmesine imkân tanıyor.

Neuracle'ın sistemi, boyun bölgesindeki ciddi omurilik yaralanmaları nedeniyle felç geçiren kişilere yönelik. Bu tür yaralanmalar, beyinden gelen sinyallerin kollara ve ellere ulaşmasını engelleyebiliyor.

Sistem, eli hareket ettirme niyetiyle bağlantılı beyin sinyallerini tespit ederek çalışıyor. Bu sinyaller daha sonra yazılım tarafından çözümlenip hastanın taktığı robotik bir eldivene gönderiliyor. CGTN'ye göre eldiven, havayla çalışan hareket mekanizması sayesinde elin açılıp kapanmasına yardımcı oluyor ve kullanıcının nesneleri kavrayabilmesini sağlıyor.

Her hasta cihazı kullanmaya uygun değil. Çin devlet medyasına göre cihaz, bir yıldan uzun süredir felçli olan ve durumu en az altı aydır stabil kalan 18 ile 60 yaş arasındaki yetişkinler için tasarlandı.

Cihaz, elleriyle nesneleri kavrayamayan ancak üst kollarında bir miktar hareket kabiliyeti bulunan kişiler için geliştirildi.

Çin son yıllarda beyin-bilgisayar arayüzü teknolojisine yaptığı yatırımları artırıyor. Ülke, South China Morning Post'a göre, BCI teknolojisini kısa süre önce ulusal stratejik öncelikleri arasına aldı ve bunu, gelecekteki büyümenin potansiyel bir itici gücü olarak yaklaşan ekonomik planlarına dahil etmeyi planlıyor.

Bu gelişme, dünya genelinde şirketlerin benzer teknolojileri piyasaya sunmak için yarıştığı bir dönemde yaşanıyor.

Geçen yıl, Çinli Shanghai NeuroXess şirketi tarafından geliştirilen bir başka beyin-bilgisayar arayüzü, ağır bir omurilik yaralanması nedeniyle sekiz yıldır felçli olan 28 yaşındaki bir erkeğin, implantı Çin'de yerleştirildikten sadece beş gün sonra dijital cihazları düşünceleriyle kontrol edebilmesinin ardından uluslararası ilgi topladı.

Öte yandan Elon Musk, 2024'te insanlı denemelere başlayan beyin implantı şirketi Neuralink'in, 2026'da BCI cihazlarının "yüksek hacimli üretimine" başlayacağını X'te yaptığı bir paylaşımda açıkladı.

Neuralink, geçen yıl eylül ayında yaptığı açıklamada, dünya genelinde ağır felçli 12 kişinin beyin implantı aldığını ve bunları dijital ve fiziksel araçları düşünce yoluyla kontrol etmek için kullandığını bildirdi.