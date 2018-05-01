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Çin'den Bafetimbi Gomis'e kanca! Dev teklif...

27 golle krallık yarışında zirvede olan ve kariyerinin en iyi dönemini yaşayanGomis için Çinliler devrede.

01 Mayıs 2018 Salı 10:53
Çin'den Bafetimbi Gomis'e kanca! Dev teklif...

Fanatik'in iddiasına göre, Fransız yıldızın menajeri Mendy ile temasa geçen bir Çin kulübünün, Gomis'e yıllık 10 milyon Euro (50 milyon TL) teklif ettiği öğrenildi. Galatasaray'a önerilecek bonservis bedeli ise 5 milyon Euro (25 milyon TL) civarında.

Çin takımının yetkililerinin sezon biter bitmez Galatasaray Yönetimi ile resmi temasları kuracağı öne sürüldü.

Çin'de transfer dönemi 18 Haziran'da başlayıp, 13 Temmuz'da bitiyor.

LİGİN EN GOLCÜ İSMİ

Ligde bu sezon 70 gol atan Galatasaray adına 27 kez fileleri havalandıran Gomis, gol krallığı yarışında önde bulunuyor.

Takımının en büyük hücum silahı olan Gomis, ligin ilk yarısında 14 gol atarken, sezonun ikinci bölümünde şimdiden 13 gole ulaştı. Son 4 maçta ise sadece bir kez fileleri havalandırdı

Haber Tarihi: 01 Mayıs 2018 Salı 10:53
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