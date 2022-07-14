Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı’nda yoğunluk

Ardahan’daki kapı kurulduğu 2015 yılından bu yana sürekli artan tır trafiğiyle dikkati çekiyor. Başta Orta Asya olmak üzere farklı ülkelerle ithalat ve ihracatta önemli köprü görevi görüyor. Bağlantı yollarının daha kısa ve güvenli olması dolayısıyla uluslararası taşımacılık yapan firmalarca tercih ediliyor. Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle güzergâh değiştiren tırlar tarafından yoğun olarak kullanılan Çıldır-Aktaş Gümrük Kapısı’nda yük ticaretinde rekor artış yaşanıyor. 2020’de 36 bin, 2021’de 48 bin 103 tırın geçiş yaptığı gümrük kapısında bu sayı, bu yılın ilk 6 ayında 59 bin 78 olarak gerçekleşti.