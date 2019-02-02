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Çiftçi de vatandaş da dertli! Dalında 80 kuruş, İstanbul'da 8 lira

Mersin'de narenciye üreticiliği yapan Mehmet Dolaş, dalında 80 kuruş olan mandalinanın Ankara'da 4 lira, İstanbul'da ise 8 liraya satıldığını söyledi.

02 Şubat 2019 Cumartesi 17:46
Çiftçi de vatandaş da dertli! Dalında 80 kuruş, İstanbul'da 8 lira

Mersin'de dalında 80 kuruştan satılan narenciye ürünleri büyük şehirlerdeki tüketiciye 3-4 misli fiyatla ulaşıyor. Çiftçi ürününü değerinde satamamaktan, tüketiciler ise marketlerdeki fiyat yüksekliğinden şikayetçi.

Mersin'de hem market sahibi hem de üretici olan Mehmet Dolaş dalında 80 kuruş olan mandalinanın Ankara'da 4 lira, İstanbul'da ise 8 liraya satıldığını belirterek, "Neden bu kadar uçuk fark olduğunu bilemiyoruz" dedi.

Ürün tüketiciye yüksek fiyatla ulaşıyor

Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, limon, portakal ve mandalina fiyatlarını değerlendirdi. Dalında portakal ve mandalinanın 80 kuruştan satıldığını belirten Şahin, limonun ise 1 lira ile 1 lira 20 kuruştan alıcı bulduğunu kaydetti.

Şahin, çiftçinin ürünü değerinde satamadığı için zarar ettiğine, ürünün ise tüketiciye yüksek fiyatla ulaştığına dikkat çekti. Erdemli ilçesinin Türkiye'nin limon üretiminin 65'ini gerçekleştirdiğini belirten Şahin, "Bölgemizde şu anda limon hasadı devam etmektedir. Yüzde 30 yüzde 40 civarında limonumuz dalında halen beklemektedir. Çiftçilerimiz devletimizden gelecek güzel bir destek sesini beklemektedir. Şu ana kadar ki limonlarımız zaten hasat edilip gitti. Bundan sonraki ürünlerin daha iyi para etmesini ümit ediyoruz" dedi

Büyükşehirlerde fiyatlar 3-4 misli 

Narenciye fiyatlarını değerlendiren Şahin, "Şu anda dalda limonumuz 1 lira 20 kuruş - 1 lira civarında satılmaktadır. Alıcılar 1 lira 20 kuruş ile 1 lira 40 kuruştan almaktadır. Bölgemizde portakal ve mandalina ise 1 lira ve 80 kuruş aralığında satılmaktadır. Gerek mandalina gerekse portakal meyve sebze halinde 1 lira 40 kuruş, 1 lira 30 kuruş aralığında satılmaktadır. Ama her nedense büyükşehirlerde 3 misli 4 misli fiyata satılmaktadır" diye konuştu.

Mersin Erdemli bölgesi, gerekse Adana bölgesinde narenciye ürünlerinin kaliteli olduğunu tüketicilerin bu ürünleri gönül rahatlığı ile yiyebileceğini anlatan Şahin, çiftçinin değerinde ürün satması ve tüketicilerin de yine değerinde ürün tüketebilmesini istediklerini söyledi.

Çiftçi para kazanmıyor

Dalında fiyatların genel anlamda 1 lira ile 80 kuruş aralığında olduğuna vurgu yapan Şahin, "Gerek mandalina, gerek portakal, gerekse limon ihracat azlığı sebebiyle düşük fiyattan satılmaktadır. Çiftçilerimizden bundan para kazanmıyor. Girdi fiyatlarımız pahalı, maliyetlerimiz pahalı. Çiftçilerimizin emeği çok. 10 Ağustos'tan itibaren girdi fiyatları 2 misli 3 misli artmıştır. Şuanda çiftçi 80 kuruşa, 1 liraya ürün satarak zarar ediyor. Biz bu fiyat aralığının düzelmesini, hem çiftçimizin kazanmasını hem tüketicilerimizin ürünü değerindeki fiyata normal fiyata yemelerini temenni ediyoruz" şeklinde konuştu.

Dalında 80 kuruş, İstanbul'da 8 lira

Hale narenciye ürünü getiren çiftçiler ise çok düşük para çalıştıklarından yakınarak, aynı ürünün markette 3-4 katı fiyatla gördüklerini belirtti.

Mersin'de hem market sahibi hem de üretici olan Mehmet Dolaş ise dalında 80 kuruş olan mandalinanın Ankara'da 4 lira, İstanbul'da ise 8 liraya satıldığını duyduklarını belirterek, "Yani bu şehirlerin hepsi Türkiye'dedir. Ama neden bu kadar uçuk fark olduğunu bilemiyoruz" dedi.

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Haber Tarihi: 02 Şubat 2019 Cumartesi 17:46
  1. İstanbul
  2. Türkiye
  3. Ankara
  4. Mersin
  5. Adana
  6. Erdemli
  7. Mandalina
  8. Erdemli Ziraat Odası
  9. Rasim Şahin
  10. limon
  11. portakal

YORUM YAZ

  • misafirmisafir1 sa önce
    "Dalında 80 kuruş, İstanbul'da 8 lira" eger böyleyse bundan yine KILICDAROGLU mu sorumlu..
  • Evren GenişEvren Geniş1 sa önce
    Hükümet acilen, insanlıktan çıkmış bu mahluklardan vatandaşı kurtarması gerek.
  • meçulmeçul1 sa önce
    devlet dairelerinde denetimciler uyumasın kedimi bunlar sıcak yeri görünce çıkmıyorlar... halka yazık çiftçiye yazık kime peşkeş çekiliyor bu aradaki miktar....
  • HaticeHatice1 sa önce
    Anlamiyacak ne var ici cevizli sucuk osmaniyede marasta 22 tl bu ucret ureticide degil markette kapali carsida daha once 55 tl edirnede 35 tl avcilarda 60 tl buralara sordum neden boyle bu kadar neden pahali diye parasi olan ureticiye gidiyor toptan bilmem kac ton aliyor adamin parasi var pesin parayi veriyor istanbula toptanciya satiyor toptancidan bize gelinceye kadar yine artiyor bizde karimizi koyuyoruz oluyor 60 tl her ne olursa olsun hayatta istanbula gelinceye kadar 60 tl olmaz bu yoldan gidip bu para kimde var ve bu kadar kari nasil yapiyor ve kim yapiyor bunu bulsunlar cunku bunlar bir sebeke bunu hukumete zarar vermek icin yapiyorlar

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