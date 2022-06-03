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Aktüel Çift yönlü park vatandaşları çileden çıkarttı!
Aktüel

Çift yönlü park vatandaşları çileden çıkarttı!

Başakşehir ilçe sakinleri, çift yönlü araç park edilmesinden şikayetçi oldukları Yunus Emre Caddesi için yetkililere, düzenleme yapma çağrısında bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-06-03 23:06:00 -

İstanbul Başakşehir'de ikamet eden ilçe sakinleri, kaldırımlara çift yönlü araç park edilmesinden şikayet etti.

Bir ilçe sakini, Yunus Emre Caddesi üzerinde amatör kamerası ile video kaydetti.

Görüntülerde, çift yönlü park edilen araçlar sebebi ile iki İETT otobüsünün karşı karşıya geldiğinde daralan yol sebebi ile geçiş yapamadıkları gözlendi.

İlçe sakinleri, çift yönlü park yapılmaması için yetkililere çağrıda bulundu.

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