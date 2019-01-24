CHP’nin tek derdi ‘din’le

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Müftülüklere nikah kıyma yetkisi verilmesini içeren düzenlemeyi Anayasa Mahkemesi’ne taşıyan CHP, bir kez daha yargı tokadı yedi. Kararı değerlendiren hukukçular, CHP’nin derdinin İslam ve Müslümanlarla olduğunu, geçmişten gelen alışkanlığın devamı olarak dindar toplum üzerinde tahakküm girişimlerine kalkışıldığını söylediler.

Kararı değerlendiren Avukat Ercan Ezgin, CHP’nin konuyu AYM’ye taşımasının geçmişten gelen İslam karşıtı zihniyetinin devamı anlamına geldiğini söyledi.

CHP’ninki hastalıklı zihniyet

Ezgin, şunları dile getirdi: “Geçmişten gelen, kendisini bu devletin yegane sahibi gören, din ve dindar insan karşıtı zihniyetin yansıması bu olayda da kendisini göstermiştir. Bu milletin kimyasıyla barışmayan bir zihniyet, bu halk tarafından destek görmeyen parti olmasına rağmen CHP, halkın milli ve manevi değerlerine, kültürel birikimine ve tarihsel geçmişine ısrarla muhalefet ediyor. Türkiye’de 3-4 yılda bir seçim olmasına rağmen hiçbir zaman iktidar olamayan CHP, buna rağmen tüm politikalarda söz sahibi olma arzusu bitmiyor. Muhtar nikah kıyabiliyor, belediye başkanı nikah kıyabiliyor da müftüler neden nikah kıyamasın? Bu millet Müslüman bir millettir. Sosyal hayatını Allah’ın emirleriyle şekillendiren Türkiye insanının nikah gibi kutsal bir adımda müftü huzurunda imzalarını atmaları gayet normaldir. Bundan rahatsız olmak CHP zihniyetinin geçmişten gelen zihniyetinin devamıdır.”

Suyu bulandırmasına izin yok

Avukat Ali Osman Bağırgan ise şu görüşleri ifade etti: “Kilisede nikah kıyılmasına ses etmeyenlerin, havrada nikah akdi düzenlenmesini görmezden gelenlerin iş müftülerin nikah kıymasına gelince AYM’ye koşması samimiyetten uzak bir tavırdır. Devlet bu hakkı tanıdıktan, yasal düzenlemeyı sağladıktan sonra ortada hukuki olarak hiçbir problem kalmamıştır. CHP’nin yaptığı temiz suyu bulandırma çabasıydı AYM buna geçit vermedi. Halkın tamamına yakını Müslüman olan bir ülkede müftülerin nikah kıyması CHP’yi niye rahatsız eder anlamak mümkün değil. Daha önce de birçok olumlu adımın iptali için harekete geçmişlerdi.”

AYM’nin kararı yerinde

Avukat Müşir Deliduman da şunları söyledi: “Bu görevin müftülüklere verilmesi bürokratik engelllerin aşılması işin kolaylıktır. Hukuksal engel bulunmamaktadır. Evlilik İslam’da özendirilmiş ve evlilik sözleşmesi için gereken kolaylıkların yapılması özendiricidir. Anayasa başvurma engelleme zorlaştırmadır. Aslolan boşanmanın zor olduğu Kur’an-ı Kerim’de yazılıdır. Kur’an’ın emredici hükümleri bütün yasal düzenlemelerin fevkindedir. Anayasa Mahkemesi’nin ret kararı hukuki ve yerindedir.”

CHP’ye hukuk dersi

Nikâhın hem bir sözleşme hem de ibadet olduğunun altını çizen Siyaset Bilim Uzmanı ve Avukat Abdullah Balta da, şunları dile getirdi: “Hukuken yasak olmayan bir hususta müftülüklerin nikâh akdini yapması kadar doğal bir şey olamaz. Sonuçta Türkiye’de yaşıyoruz ve halkımız Müslümandır. Kendi hayatlarını inançları doğrultusunda düzenleme hakkı vardır. Öteden beri CHP halkın değerleri ile kavgalıdır. Bu nedenle böyle bir girişimi söz konusudur. Her şeyi zorlaştırmak için Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuş ancak istediğini alamamıştır. Kaldı ki çoğu Avrupa ülkesinde kendi inançları doğrultusunda nikahlarını kıymaktalar. AYM’nin red kararı CHP’ye verilen bir derstir.”