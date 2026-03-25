CHP'li isimlerin yargılandığı kirli tezgahta usulsüzlük diz boyu! Mahkeme salonundan dışarıya bilgi sızdıranlar hakkında soruşturma başlatıldı!
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davası sürerken duruşma salonundan görüntü ve ses paylaşılması üzerine resen soruşturma başlattı.
Marmara Ceza İnfaz Kurumları Silivri Kampüsünde görülen ’Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü’ davasında, Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan tutuklu sanık Mehmet Murat Çalık’ın savunması sırasında, sosyal medyadan ses ve görüntü paylaşımı yapıldığı tespit edildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nca konuya ilişkin ‘ses ve görüntülerin kayda alınması’ suçundan resen soruşturma başlatıldı. Şüphelilerin tespitine yönelik İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne talimat verildi.