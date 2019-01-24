CHP’Lİ başkan koltuğuna bile sahip çıkamadı
Mahkeme, CHP'li Gaziemir Belediyesi'nin, BEGOS Yönetim Kurulu Başkanı Şener Kırıkkaya'ya 5.8 milyon lira ödemesine karar verdi. CHP'li Gaziemir Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol, ödemeyi yapamayacaklarını açıklayınca Başkan Şenol ile yardımcılarının koltuk ve eşyalarını haczetmek için işlem başlatıldı.24 Ocak 2019 Perşembe 10:56
İzmir'de, Buca Ege Giyim Organize Sanayi Bölgesi (BEGOS) Yönetim Kurulu Başkanı Şener Kırıkkaya, kendisini mağdur eden CHP'li Gaziemir Belediyesi'ne karşı açtığı davayı kazandı. İzmir 6. Sulh Hukuk Mahkemesi, belediyenin Kırıkkaya'ya 5.8 milyon lira ödemesine karar verdi. Ancak Gaziemir Belediye Başkanı Halil İbrahim Şenol, paralarının olmadığını söyleyerek ödemeyi yapamayacaklarını ifade etti.
Haciz işlemi başlattı
Kırıkkaya, avukatı ile birlikte belediyeye haciz işlemi başlattı. İcra Müdürlüğü görevlileri Gaziemir Belediyesi'ne gitti. Başkan Şenol ile yardımcılarının koltuk ve eşyalarını haczetmek için işlem başlatıldı..
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