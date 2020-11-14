  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel CHP'den İzmir depreminde yaşamını yitiren öğrenci ve öğretmenlerin isimlerini yaşatmak için kanun teklifi
Aktüel

CHP'den İzmir depreminde yaşamını yitiren öğrenci ve öğretmenlerin isimlerini yaşatmak için kanun teklifi

Yeniakit Publisher
2020-11-14 12:53:42 -
CHP'den İzmir depreminde yaşamını yitiren öğrenci ve öğretmenlerin isimlerini yaşatmak için kanun teklifi

TBMM (AA) - CHP, İzmir depreminde ve başka doğal afetlerde yaşamını yitiren öğrenci ve öğretmenlerin isimlerinin okullara verilmesi için kanun teklifi hazırladı.

Grup Başkanvekili Özgür Özel ve arkadaşlarının imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan teklif, Milli Eğitim Temel Kanunu’nda değişiklik öngörüyor.

Teklif, İzmir depreminde ve yaşanabilecek başka doğal afetlerde yaşamlarını yitiren öğrenci ve öğretmenlerin isimlerinin eğitim kurumlarına verilebilmesinin önünü açıyor.

Kanun teklifi ayrıca hayırseverlerin isimlerinin okullara verilmesi hükümlerine de düzenleme getiriyor. Teklifle hayırseverlerin yeni yapılacak bina ve tesislere isimlerini vermelerini, mevcut bina ve tesislere yapılan bağışlar nedeniyle okulların adının değiştirilememesini öngörüyor.

- Gerekçeden

Kanun teklifinin gerekçesinde, İzmir depreminde ve yaşanacak başka doğal afetlerde yaşamlarını yitiren öğrenci ve öğretmenlerin isimlerinin de eğitim kurumlarına verilebilmesinin amaçlandığı belirtilerek “Deprem, sel, çığ, heyelan, fırtına, hortum gibi doğal afetlerde yaşamlarını yitiren öğrenci ve öğretmenlerimizin isimlerinin yaşatılması, ihmaller nedeniyle yaşamlarını yitiren vatandaşlarımıza ve geride bıraktıkları yakınlarına kamu idaresinin bir görevi olarak değerlendirilmektedir. Bu kanun teklifi, bugüne kadar yönetmelikle düzenlenen eğitim kurumlarına ad verilmesine ilişkin hükümleri bir üst norm olan kanuna taşımaktadır.” ifadesi kullanıldı.

Gerekçede, teklifin, doğal afetlerde yaşamını yitiren öğrenci ve öğretmenlerin isimlerinin yaşatılmasının yanı sıra, Kurtuluş Savaşı kahramanlarından Albay Reşat Çiğiltepe’nin isminin bir okuldan silinmesiyle gündeme gelen, hayırseverlerin isimlerinin okullara verilmesi hükümlerine de düzenleme getirdiği vurgulandı.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Rezalet dizi 'Sadakatsiz' ile ilgili uyardı: Büyük felaketler ortaya çıkar
Medya

Rezalet dizi 'Sadakatsiz' ile ilgili uyardı: Büyük felaketler ortaya çıkar

İletişim Uzmanı Sevda Türküsev, Kanal D'de ekranlara gelen ve Türk televizyon tarihinin en mide bulandırıcı dizilerinden biri olan Sadakatsi..
Canlı yayında Kuran'ı Kerim'e büyük saygısızlık! O anlar büyük tepki çekti
Gündem

Canlı yayında Kuran'ı Kerim'e büyük saygısızlık! O anlar büyük tepki çekti

Astrolog olduğu ifade edilen Tuğçe Akbaş'ın katıldığı bir canlı yayında Kuran'ı Kerim'e yaptığı saygısızlık büyük tepki çekti...
Uzmanlar değerlendirdi, F-35’leri bile..! Yeni sistemlerini gösterdiler
Dünya

Uzmanlar değerlendirdi, F-35’leri bile..! Yeni sistemlerini gösterdiler

Çinli uzmanlar, Rusya'nın, irtifaları ve hızları ne olursa olsun 600 km uzaktaki gizli hedefleri tespit eden yeni bir radar sistemi kullanar..
Satılık 2014 Model Renault Fluence
Satılık 2014 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay