CHP'de Sarıgül krizi! Yakın arkadaşı da istifa ediyor
Bakırköy Belediye Meclis Üyesi Yahya Göktaş, Mustafa Sarıgül'ün CHP'den istifa etmesinin ardından kendisinin de görevden ayrılacağını açıkladı.23 Ocak 2019 Çarşamba 23:56
CHP’den istifa eden Mustafa Sarıgül’ün yakın ekip arkadaşı olarak bilinen Bakırköy Belediye Meclis Üyesi Yahya Göktaş’ta, CHP’den istifa edeceğini söyledi.
31 Mart yerel seçimlerinde Şişli Belediye Başkan adaylığı için CHP'den aday adaylığı başvurusunu yapan Mustafa Sarıgül’ün CHP'den istifa etmesinin ardından, gözler CHP’de siyaset yapan ekip arkadaşlarına döndü.
“Pazara kadar değil, mezara kadar Sarıgül Başkanımla” ifadeleriyle, Mustafa Sarıgül ile birlikte siyasi hayatına devam edeceğini belirten yakın ekip arkadaşı Bakırköy Belediye Meclis Üyesi Yahya Göktaş, kendisinin de CHP’den istifa edeceğini açıkladı.
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