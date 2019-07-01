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Chelsea 5 futbolcuyla yollarını ayırdı

İngiliz ekibi Chelsea, Gonzalo Higuain, Gary Cahill, Rob Green, Eduardo ve Kyle Scott ile yolların ayırdı.

01 Temmuz 2019 Pazartesi 12:10
Chelsea 5 futbolcuyla yollarını ayırdı

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, "Gonzalo Higuain, Gary Cahill, Rob Green, Eduardo ve Kyle Scott, dün sözleşmelerinin bitmesinin ardından Chelsea'den ayrıldılar." ifadeleri kullanıldı.

Chelsea, ocak ayında Juventus'tan kiralık olarak takıma katılan Gonzalo Higuain'in 36 milyon avroluk satın alma ve 18 milyon avroluk kira uzatma maddelerini kullanmadı.

Londra ekibi, Gary Cahill, Kyle Scott ve Eduardo'ya yeni mukavele önermezken, 39 yaşındaki kaleci Rob Green ise daha önce emekliliğini açıklamıştı.

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Haber Tarihi: 01 Temmuz 2019 Pazartesi 12:10
  1. Chelsea
  2. Gonzalo Higuain
  3. Gary Cahill
  4. Rob Green
  5. Eduardo
  6. kyle scott

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