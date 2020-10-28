  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Cezayir'den Fransa'ya İslam'a hakaret sebebiyle dava açılması çağrısı
Aktüel

Cezayir'den Fransa'ya İslam'a hakaret sebebiyle dava açılması çağrısı

Yeniakit Publisher
2020-10-28 16:52:55 -
Cezayir'den Fransa'ya İslam'a hakaret sebebiyle dava açılması çağrısı

CEZAYİR (AA) - Cezayir parlamentosundaki 7 partiden, Fransa'ya, İslam'a ve sembollerine hakaret kampanyası yürüttüğü için uluslararası dava açılması çağrısında bulunuldu.

Yedi partiden yapılan ortak yazılı açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Hazreti Muhammed’e yönelik hakaret içerikli ifadeleri kınandı.

Uluslararası insan hakları kuruluşlarına, nefret söylemi ve ırkçılık suçlarından Fransa'ya karşı dava açılması çağrısı yapılan açıklamada, Arap ülkelerindeki meclisler de Fransa'nın tutumunu kınamak için olağanüstü toplantılar yapmaya davet edildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un ifadeleri ve bazı Fransız yetkililerin İslam karşıtı uygulamalarına, Arap ülkelerinden tepkiler gelmeye devam ediyor.

Ülkenin Montpellier ve Toulouse kentlerinde, Paris yakınlarındaki Conflans-Sainte-Honorine semtinde geçen hafta başı kesilerek öldürülen öğretmeni "anmak için" resmi binaların duvarlarına, Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo'nun Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürleri yansıtılmıştı.

Macron açıklamasında, Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içeren karikatürleri yayınlamaktan vazgeçmeyeceklerini söylemişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Herkesi gülümseten anlar! İmama yapmadıkları şey kalmadı
Gündem

Herkesi gülümseten anlar! İmama yapmadıkları şey kalmadı

İstanbul Sultanbeyli’de bir camide insanın içini ısıtan görüntüler yaşandı. Namaz vakti camiye koşarak giren iki çocuk neşe içinde koştu, ar..
Orta Doğu’da iki ülkenin çırpınışı… Saldırılara karşı 14 bin kiloluk bomba yolluyorlar
Dünya

Orta Doğu’da iki ülkenin çırpınışı… Saldırılara karşı 14 bin kiloluk bomba yolluyorlar

ABD’nin dünyada yalnızca kendi envanterinde bulunan, İran ve Hizbullah’a karşı önlem almak için İsrail’e tahrip gücü yüksek 14 bin kiloluk b..
Ermenistan'ı destekleyen ünlülere sosyal medyadan tepki
Dünya

Ermenistan'ı destekleyen ünlülere sosyal medyadan tepki

Hollywood oyuncuları, rapçiler ve moda dünyasından işgalci Ermenistan'a destek veren isimlere karşı sosyal medya üzerinden tepki kampanyası ..
Satılık 2011 Ford Fiesta
Satılık 2011 Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay