Cezaevinde kalan hastalar tahliye mi edilecek? Hasta tutuklu ve hükümlü düzenlemesi içeriği ne?

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, önümüzdeki günlerde hasta tutuklu ve hükümlülerle ilgili yeni çalışmaları yapma kararı aldıklarını açıkladı. Cezaevinden tahliye olanların cezasını çektiğini ifade eden Bozdağ, bu kişilerin toplum içinde saygın ve şerefli bir insan olarak yaşamayı hak ettiğini, toplumun her bireyinin de cezası infaz edilene kapısını, iş yerini açması gerektiğini anlattı.

Hasta tutuklulara af mı var?

Cezaevlerinde hasta tutuklu ve hükümlülerin de bulunduğunu anımsatan Bakan Bozdağ, şunları kaydetti: "Şimdi önümüzdeki günlerde hasta tutuklu ve hükümlülerle ilgili yeni çalışmaları yapma kararı aldık. Çünkü bu düzenlemeleri, mevcut infaz kanunumuzda ve diğer yasalardaki düzenlemeleri acaba daha insani esaslara göre nasıl düzenleriz bunu Adalet Bakanlığı olarak çalışıyoruz. Cezaevinde hastalığı nedeniyle kalamayacak durumda olanlarla ilgili şimdi bir düzenlememiz var ama bu düzenlemenin işleyişinde de sıkıntılar olduğunu çok yakından görüyoruz. O yüzden bu sıkıntıları tamamen kaldıracak, hiç olmazsa minimize edecek bir adımı atma konusunda da kararlıyız."

Hasta tutuklu ve hükümlü düzenlemesi ne zaman yapılacak?

Bir yandan muayene süreçleriyle ilgili öte yandan da cezaevinde tek başına hayatını idame ettiremeyecek durumda olanlarla ilgili yeni düzenlemelerin hazırlığında olduğumuzu buradan bütün Türkiye kamuoyuna duyurmak isterim. Çalışıyoruz, çalışmalarımız nihayete erdiği zaman biz bunun detaylarını da kamuoyuyla paylaşacağız ve bu adımın atılması konusunda da hazırlıklarımızı Türkiye Büyük Millet Meclisi AK Parti Grubu, Cumhur İttifakı grubuna da taslak olarak aktaracağımızı da buradan ifade etmek isterim."