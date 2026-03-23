Cezadan kurtaran Heimlich manevrası! Emniyet şeridindeki o görüntüler viral oldu

İstanbul’un yoğun trafiğinde emniyet şeridini usulsüz kullananlara yönelik denetimlerini sürdüren trafik ekipleri, geçtiğimiz günlerde eşine az rastlanır bir olayla karşılaştı. 2026 yılı itibarıyla 11 bin 631 TL’ye kadar yükselen emniyet şeridi ihlali cezasından kaçmak isteyenlerin başvurduğu yöntemlere bir yenisi mi eklendi, yoksa gerçekten bir yaşam mücadelesi mi verildi? Cevabı hala sosyal medyada tartışılan olay, bir sürücünün polis noktasında durdurulmasıyla başladı.

HEİMLİCH MANEVRASI MI, ‘CEZA SAVAR’ HAMLESİ Mİ?

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, polisin dur ihtarına uyan sürücünün araçtan iner inmez boğazını tutarak çırpınmaya başladığı görüldü. Sürücünün boğazına şeker kaçtığını fark eden soğukkanlı trafik polisi, saniyeler içinde Heimlich manevrasını uygulayarak yabancı cismin dışarı çıkmasını sağladı. Yeniden nefes almaya başlayan sürücü, "hayatımı kurtardınız" diyerek polise teşekkür ederken; ekipler "sağlık durumu" ve "acil durum" unsurlarını gözeterek bu kez cezai işlem uygulamadı.

SOSYAL MEDYA BÖLÜNDÜ: TORREİRA BİLE BU KADAR İYİ YAPAMAZDI

Videonun kısa sürede viral olmasıyla birlikte dijital dünyada adeta bir "niyet okuma" savaşı başladı. Bazı kullanıcılar olayı "mucize kurtuluş" olarak nitelendirirken, büyük bir kesim ise durumu Galatasaraylı futbolcu Torreira’nın meşhur sakatlık numaralarına benzetti.

"Emniyet şeridinde yakalanırsam ben de bu taktiği uygulayacağım" ve "Cezayı görünce şekerin kaçacağı varmış" gibi ironik yorumların hedefi olan olay, "Emniyet şeridinden gidenlere bu muameleyi çeksinler" diyen tepkili vatandaşları da ikiye böldü.

Gerçek bir sağlık sorunu mu yoksa 11 bin TL'lik "ekonomik refleks" mi olduğu bilinmese de, sürücü o gün hem nefesini hem de cüzdanını kurtarmış oldu.