Cevdet Ünüvar: Fenerbahçe-Beşiktaş gerginliği değil, Şenol Güneş Aykut Kocaman gerginliğidir...

SERKAN AŞKIN / YENİAKİT.COM.TR - Fotomaç Gazetesi yazarı Cevdet Ünüvar olaylı Fenerbahçe Beşiktaş derbisinin ardından alınan karar ve Beşiktaş'ın sahaya çıkmama kararını Yeniakit'e yorumladı.

''ŞENOL GÜNEŞ VE AYKUT KOCAMAN GERGİNLİĞİ''

Olaylı derbinin iki teknik adam arasında yıllardır süren gerginliğin neden olduğunu belirten Ünüvar, 'Fenerbahçe Beşiktaş arasında olan müsabakaya mı değinmek lazım yoksa 2010-2011 sezonundaki Fenerbahçe Trabzonspor arasındaki kupa şuranın kupa buranın atışmasına mı bakmak lazım yada iki yıldır şampiyon olan Beşiktaş'ın bir şekilde durdurulması gerektiği gibi bir enterasan tartışmayı mı yapmak lazım... Şimdi bu olayların gelişine baktığımız zaman bu olayların bir Fenerbahçe Beşiktaş arasındaki Türkiye Kupası yarı final kapışması olarak görülmemesi gerektiğini düşünüyorum. Şenol Güneş ile Aykut Kocaman'ın geçmiş yıllara dayanan ve sürekli hangi takımın başında olursa olsun iki teknik adamın birbirlerine sözlerle açıklamalarıyla göndermeler yaptığını biliyoruz. Ve ben bu biten olayların bir Beşiktaş Fenerbahçe rekabetine dayanmadığını düşünüyorum. Yani bu tarışılan olayları ezeli rekabet içerisinde değerlendirirsek geçmiş yıllardaki müsabakalara baktığımız da hiç böyle birşey olmadığını görüyoruz. Tabiki gerginlikler oluyor tabiki derbi müsabakalarında maç öncesi ve sonrası ufak tartışmaların olduğunu hepimiz biliyoruz...' dedi.

'YÖNETİME YAKIN OLAN TARAFTARLAR...'

Olayların taraftar yönüne de değinen Cevdet Ünüvar, 'Ama insanların şunlarından bilmesi lazım yedek kulübesinina arkasında oturan taraftarlar bütün büyük kulüplerin yıllardır bu ligde mücadele eden takımların seyircilerinin kadim seyirciler olduğunu biliyoruz yıllardır oraları akredite ettiklerini biliyoruz. Bu da bize şunu gösteriyor yani yönetimlere yakın olamayan birilerinin yedek kulübesinin üzerinde maç seyretme şansları yok. Çünkü yönetime yakın olmayanlar taraftarlar yani her 15 günde bir her müsabakada bir değişen taraftar profili olsa sürekli saha kapatma cezaları görebiliriz. Çünkü bizim seyircimiz tez canlı ve kendisini frenleyemediği için sahaya birşeyler atabilme durumu var bunun okumuşlukla bunun eğitimle alakası yok. Bizim seyirci profilimzde hakemin bir hatalı kararısonrası elinde ne varsa atanları gördük... Onun içinde kulüpler cezalardan canı yandığı için bu tür yedek kulübelerine yakın yerleri genellikle yıllardır aynı yerde oturan taraftarlar arasından seçer ve burada tehlike unsuru oluşturabilecek duruma mahal vermez. Ama bu maçta gördük ki hiç ceza aldırmayacak dediğimizi seyirci sahaya ne kadar anormal durum varsa attı ve olayların fitilini ateşledi. Şimdi böyle bir durumla karşılaşınca yönetim ve taraftar arasında sorgulanmayan sorular akla geldi. Ben hep bu açıdan baktım. Olayları irdelenirken olaylara bu pencereden hiç bakılmadığını gördüm' şeklinde konuştu.

TÜNELDE YAŞANAN OLAYLARIN ÜZERİNE GİDİLMELİ

Tünelde yaşanan gerginiliğin üzerinede gidilmesini vurgulayan Ünüvar, 'Şekip Mosturoğlu mesela suçlamalar yaptığında hiç taraftarın bu yönünü dile getirmedi. Ve o körüğün içinde, tünelin içinde olan biten hadiselerde üzerinde Fenerbahçe forması olan Fenerbahçe izin belgesi olan görevlilerin yedek oyunculara ve Beşiktaşlı yönetcilere saldırdığını görüyoruz. Bu görüntüler hiç paylaşılmadı kamuoyuyla ve bunların Fenerbahçe yönetiminden bağımsız olduğunu düşünmek çok enterasan yani bu olayların tümüyle sorgulanması gerekiyor...' açıklamalarında bulundu.

YAKLAŞAN KONGRENİN ETKİSİ VAR!

Fenerbahçe'de yaklaşan bir kongrenin olduğunu belirten Cevdet Ünüvar, 'Tüm bunları söylerken renk körü olmayan bir Fenerbahçeli olduğumu söylemek istiyorum. Neden taraf olan veya olmayan spor yazarları bunları söylemediler. Acaba şu mu amaç edildi Ali Koç ile girilen kongre sürecinin etkisi var mı? Buradan Ali Koç'a bu yapılan hadiseleri mal etmek gibi bir amaç güdüldü mü? Kongre süreci için böyle akreditasyon hareketlere girmemek gerekiyor adli birimlerin olayı her türlü şekilde soruşturmaya devam etmesi gerekiyor... Verilen tekrar kaldığı yerden devam edilsin kararın adil olmadığını düşünüyorum' ifadelerini kullandı.

KAYNAK:YENİAKİT.COM.TR