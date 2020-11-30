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Aktüel Cerablus’ta terör saldırısı: 7 yaralı
Aktüel

Cerablus’ta terör saldırısı: 7 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-11-30 16:50:08 -
Cerablus’ta terör saldırısı: 7 yaralı

CERABLUS (AA)- Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Cerablus’ta motosiklete yerleştirilen bombanın patlaması sonucu 7 kişi yaralandı.

Gaziantep'in Karkamış ilçesi karşısında yer alan Cerablus ilçe merkezindeki işlek caddede, bomba tuzaklı motosikletle terör eylemi düzenlendi.

İlk belirlemelere göre 7 kişinin yaralandığı terör saldırısında, yaralılar Cerablus'taki hastanelere sevk edilerek tedavi altına alındı.

Patlama sonucu, çevrede hasar oluştu.

Güvenlik güçleri, saldırının terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde işgalini sürdüren YPG/PKK, sık sık Bab, Azez, Cerablus ve Afrin bölgelerini hedef alarak terör eylemleri düzenliyor.

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