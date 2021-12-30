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Ekonomi Cep telefonu kaç taksite alınır? 5 bin lira üstü telefona kaç taksit yapılıyor 2022
Ekonomi

Cep telefonu kaç taksite alınır? 5 bin lira üstü telefona kaç taksit yapılıyor 2022

2022 5 bin lira altı telefonlar kaça satılıyor? Cep telefonu alacak olanlar 2022 yılında kaç taksit uygulaması yapılacağını araştırmaya başladı. Peki, cep telefonları kaç taksite satılıyor. Peki, kaç taksite cep telefonu alınır?

Yeniakit Publisher
2021-12-30 11:42:00 -
Cep telefonu kaç taksite alınır? 5 bin lira üstü telefona kaç taksit yapılıyor 2022

Fiyatı 5 bin liranın üzerindeki sıfır ve yenilenmiş telefonlara taksit düzenlemesi yapıldı. Peki, cep telefonları kaç taksite satılıyor?

Cep telefonu kaç taksite alınır? 5 bin lira üstü telefona kaç taksit yapılıyor 2022

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik'te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) cep telefonlarında "yenilenmiş ürün teşviki" kapsamında fiyat limitlerinde ve taksit sayılarında yaptığı değişikliğe uygun düzenlemeye gidildi.

Buna göre, fiyatı 5 bin liranın üzerinde olan cep telefonu satışlarında 3 ay, yenileme merkezleri veya yetkili satıcılarca gerçekleştirilmesi kaydıyla fiyatı 5 bin liranın üzerinde olan "yenilenmiş ürün" niteliğindeki cep telefonu satışlarında 6 ay taksit uygulanacak.

Cep telefonlarında taksit sayısı kaç? Cep telefonu kaç taksitle alınır?
Cep telefonlarında taksit sayısı kaç? Cep telefonu kaç taksitle alınır?

Ekonomi

Cep telefonlarında taksit sayısı kaç? Cep telefonu kaç taksitle alınır?

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