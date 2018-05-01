Cenk Tosun'a büyük onur

Ocak ayı transfer döneminde Beşiktaş'tan Everton'a rekor bir transfer bedeliyle transfer olan Cenk Tosun, büyük bir onura layık görüldü. Takımıyla bu hafta Huddersfield filelerini havalandırarak 5. golünü kaydeden Tosun Paşa, Everton'ın 2018/19 sezonunda giyeceği formaların reklam çekiminde yer aldı.

Siyah Beyazlılar'ın eski golcüsü, konuyla ilgili olarak resmi Twitter hesabından "İlk Everton forma çekimine dahil olmak büyük bir onur" mesajını paylaştı.