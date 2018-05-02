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Cengiz Ünder'li Roma, Liverpool'u konuk ediyor

Milli futbolcu Cengiz Ünder'in formasını giydiği Roma kendi seyircisi önünde İngiliz ekibi Liverpool'u konuk ediyor.

02 Mayıs 2018 Çarşamba 03:25
Cengiz Ünder'li Roma, Liverpool'u konuk ediyor

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Cengiz Ünder'in formasını terlettiği İtalyan temsilcisi Roma, İngiltere'nin Liverpool takımı ile bugün TSİ 21.45'te Roma Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.

İlk maçta deplasmanda aldığı 5-2'lik mağlubiyetin ardından kendi sahasında tur için mücadele edecek Roma, çeyrek finalde gerçekleştirdiği mucizeyi yarı finalde de tekrarlamak hedefinde. İtalyan ekibi çeyrek finalde Barcelona'yı 4-1'in rövanşında kendi sahasında 3-0 mağlup ederek büyük bir sürprize imza atmış ve adını yarı finale yazdıran taraf olmuştu.

ROMA, LIVERPOOL MAÇINA HAZIR

AS Roma, kritik Liverpool mücadelesi öncesi hazırlıklarını tamamladı. Jürgen Klopp'un takımına karşı Roma Olimpiyat Stadı'nda mücadele edecek olan İtalyan ekibi, Trigoria kasabasındaki tesislerinde gerçekleştirilen son antrenmanını basın mensuplarına açtı.  

İlk 15 dakikası basına açık olarak yapılan antrenmanda sarı kırmızılı takımın oyuncuları ısınma hareketleri yaptı. 

Başkent ekibinin oyuncuları, Liverpool'daki karşılaşma öncesi Roma taraftarları ile giriştiği kavgada ağır yaralanan ve halen komada olan 53 yaşındaki İngiliz Sean Cox'u da unutmadı. Romalı oyuncular antrenmana, "Forza Sean (Dayan Sean)" yazılı formalarla çıkarak, rakip takım taraftarına desteklerini ortaya koydu. 

ROMA'DA YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMLERİ ALINDI

Öte yandan, Liverpool'da yaşanan bu talihsiz olayın benzerinin tekrarlanmaması için Roma'da yoğun güvenlik önlemleri alındı. 

5 bin Liverpool taraftarının kente gelmesi beklenirken, 1500'e yakın polisin maç günü görev yapacağı açıklandı. 

Polis yetkilileri, Liverpool taraftarlarının hiçbir engelle karşılaşmayacağını, onların tarihi şehrin tadını çıkarmalarını sağlayacaklarını ve herhangi bir taşkınlık yaşanmasına karşın çok sayıda güvenlik görevlisinin çalışacağını belirtti.   

Bu arada, teknik direktör Eusebio Di Francesco'nun belirlediği 21 kişilik maçın kadrosunda Cengiz Ünder de kendisine yer buldu.

Haber Tarihi: 02 Mayıs 2018 Çarşamba 03:25
  1. Cengiz Ünder
  2. Roma
  3. Liverpool
  4. Şampiyonlar Ligi
  5. İtalya
  6. İngiltere

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