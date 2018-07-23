Cengiz Ünder'e dişli rakip! 36 milyon euroya transfer oldu
Milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in forma giydiği İtalyan ekibi Roma, Fransız temsilcisi Bordeaux'unsağ kanat oyuncusu Malcom'u 36 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.23 Temmuz 2018 Pazartesi 19:47
Transferin hareketli takımı Roma, Avrupa devlerinin peşinde olduğu Malcom'u kadrosuna kattı.
Fransız ekibi Bordeaux, Brezilyalı futbolcunun transferi için Roma ile anlaştıklarını açıkladı.
Roma, 21 yaşındaki futbolcu için Bordeaux'ya 36 milyon Euro bonservis ücreti ödeyecek.
CENGİZ İLE AYNI POZİSYONDA OYNUYOR
Arsenal ve Tottenham'ın da transfer etmek istediği Malcom, Roma'da forma giyen Milli futbolcu Cengiz Ünder ile aynı mevkiide görev alıyor.
BU SEZON 10. TRANSFER OLDU
Öte yandan transferde hareketli bir sezon yaşyan Roma, Malcom transferi ile birlikte bu sezon 10. transferini yapmış oldu.
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