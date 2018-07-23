Cengiz Ünder'e dişli rakip! 36 milyon euroya transfer oldu

Transferin hareketli takımı Roma, Avrupa devlerinin peşinde olduğu Malcom'u kadrosuna kattı.

Fransız ekibi Bordeaux, Brezilyalı futbolcunun transferi için Roma ile anlaştıklarını açıkladı.

Roma, 21 yaşındaki futbolcu için Bordeaux'ya 36 milyon Euro bonservis ücreti ödeyecek.

CENGİZ İLE AYNI POZİSYONDA OYNUYOR

Arsenal ve Tottenham'ın da transfer etmek istediği Malcom, Roma'da forma giyen Milli futbolcu Cengiz Ünder ile aynı mevkiide görev alıyor.

BU SEZON 10. TRANSFER OLDU

Öte yandan transferde hareketli bir sezon yaşyan Roma, Malcom transferi ile birlikte bu sezon 10. transferini yapmış oldu.