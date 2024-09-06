Cenaze tartışması kızıştı! Ahu Tuğba’nın kızından Nuri Alço’ya sert sözler

Ahu Tuğba’nın kızı Anjelik Calvin, “Kendini annemin dostu diye lanse edip yardım ediyor gibi prim yapmaya çalışanlar var” diyerek Nuri Alço’yu işaret etti.

Nuri Alço ise Calvin’in sözlerine, “Parası yok Türkiye’ye gelmesi için yardım yaptılar" deniyor. Tamamen yalan. Ahu’nun buradaki gayrimenkullerini ben biliyorum. Sırf ABD’deki bankada 27 bin doları vardı” yanıtını verdi.

Nuri Alço’nun sözleri üzerine bir açıklama daha yapan Calvin, “Annem yaşasaydı ve banka hesabının böyle basınla paylaşıldığını bilseydi hem çok üzülür hem de çok kızardı. Amerika Birleşik Devletleri’nde karı-koca bile birbirlerinin resmi mektuplarını açamıyor. Dava açılıyor böyle durumda, 2 yıl hapis cezası var. Ben annemin bankada ne kadar parası var bilmiyorum. Nuri Alço nasıl biliyor? Annemle ilgili kimsenin açıklamasına itibar etmeyin. Acısını yaşayan, annemin ölü bedeniyle karşılaşan benim. Belki kötü niyetli yapmadı ama eğer annemin dostuysa zaten neden annemin hesabındaki parayı açıklıyor. Gerçekten çok üzgünüm ve kızgınım.

'Zaten bir dost, acısı bu kadar tazeyken basına bu kadar konuşmaz'

Annemin hesabındaki parayı ABD’de benim almam mümkün değil. Kızı olarak ben cenazeyi ödesem, diğer ödemeleri yapamam. Çünkü 2 senedir çalışmıyorum. Yoksa başka ödemelerde sarsılırım. Ben Kovid döneminde, kasırgada evimizi kaybettiğimizden sonra çalışamadım. Çünkü yeni tanıştığımız evle emniyet arasında 4 saat üzerinde mesafe vardı. Bu yüzden polisliğe devam edemedim. Düzey olarak tehlikeli bulduğum için başka birime geçmek istemedim. O yüzden büyüklerimden yardım istedim. Yaşadığım acıyı ben bilirim. Biz seninle dertleştik. Sen de bunu yazdın. Annemin ölüm haberlerinde bu kadar öne çıkmasını anlamak mümkün değil. Zaten bir dost, acısı bu kadar tazeyken basına bu kadar konuşmaz.”